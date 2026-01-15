6 utilidades da casca de abacate que são incríveis e ainda pouco conhecidas

Descartada por muita gente, a casca de abacate concentra nutrientes, pigmentos naturais e propriedades que podem ser reaproveitadas de forma simples no dia a dia, da jardinagem ao autocuidado

Poucos conhecem a utilidade do abacate
O abacate é conhecido pelos benefícios à saúde, mas o que pouca gente sabe é que a casca da fruta também pode ser extremamente útil.

Rica em compostos naturais, ela pode ganhar novas funções em casa, ajudando a reduzir o desperdício e promovendo práticas mais sustentáveis.

Veja abaixo seis utilidades surpreendentes da casca de abacate que quase ninguém conhece.

1. Adubo natural para plantas

A casca de abacate pode ser reaproveitada como fertilizante orgânico. Quando triturada ou cortada em pequenos pedaços, ela contribui para enriquecer o solo com nutrientes importantes.

É uma opção simples para quem cultiva plantas em casa ou mantém uma composteira doméstica.

2. Vaso biodegradável para mudas

Outra função pouco conhecida é o uso da casca como vaso temporário para germinação de sementes. Ela pode servir como recipiente natural até a muda estar pronta para ser transferida ao solo.

Além de prática, a ideia evita o uso de plásticos e outros materiais descartáveis.

3. Esfoliante natural para a pele

A parte interna da casca possui textura e óleos naturais que podem auxiliar na esfoliação suave da pele, especialmente em regiões mais ressecadas, como mãos, pés e cotovelos.

O uso deve ser delicado e sempre com a casca bem higienizada.

4. Pigmento natural para tingimento

Quando fervida em água, a casca libera um tom rosado suave, que pode ser utilizado como pigmento natural para tingir tecidos, papéis artesanais ou trabalhos manuais.

É uma alternativa sustentável para quem gosta de artesanato e técnicas naturais.

5. Ambientador caseiro

Após seca, a casca pode ser combinada com ervas, especiarias ou óleos essenciais para criar um aromatizador natural de ambientes. Basta colocá-la em pequenos recipientes ou saquinhos de tecido.

O resultado é um aroma leve e agradável, sem produtos químicos.

6. Ajuda na limpeza doméstica

Os óleos naturais presentes na casca podem ajudar a soltar resíduos de gordura, especialmente em panelas ou superfícies engorduradas, funcionando como um apoio na limpeza antes do uso do detergente.

Por que reaproveitar a casca de abacate?

Além de evitar o desperdício, reutilizar a casca do abacate estimula hábitos mais conscientes e sustentáveis. Pequenas mudanças no cotidiano podem gerar economia, reduzir lixo e ainda trazer benefícios práticos.

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

