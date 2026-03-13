Bolsonaro é internado em UTI hospitalar com infecção pulmonar grave

Ex-presidente teve febre, queda da saturação de oxigênio e calafrios

Augusto Araújo - 13 de março de 2026

Bolsonaro foi internado e hospital privado em Brasília. (Foto: Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, com broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.

Ele estava no Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpre pena, quando apresentou quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

Assim, Bolsonaro foi levado à unidade hospitalar privada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na manhã desta sexta-feira (13).

O boletim médico divulgado no início da tarde informa que o ex-presidente foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram o diagnóstico de broncopneumonia bilateral.

Vale salientar que esse quadro clínico se trata de uma forma grave de infecção pulmonar, que afeta ambos os pulmões, caracterizada pela inflamação dos brônquios e dos alvéolos – estruturas responsáveis por promover a respiração.

No momento, o ex-presidente Bolsonaro está em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo.

A nota é assinada pela equipe médica composta pelo cardiologista Dr. Brasil Caiado; o Coordenador da UTI Geral, Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior; e pelo diretor-geral do hospital, Dr. Allisson B. Barcelos Borges.

*Com informações da Agência Brasil

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