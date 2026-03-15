Truque simples para limpar a gordura do fogão em poucos minutos

Um truque simples para limpar a gordura do fogão pode ajudar a remover sujeiras difíceis de forma rápida e prática

Daniella Bruno - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Relatorioweb.com)

A gordura do fogão é uma coisa bem chata e complicada de se remover. Ao longo do tempo, foram se desenvolvendo técnicas e produtos para facilitar essa limpeza árdua, porque, cá entre nós, limpar o fogão é muito chato.

Ele suja com muita facilidade, e a limpeza costuma ser difícil. Por isso, é mais que compreensível que as pessoas continuem em uma busca constante por maneiras de facilitar a vida delas. Muitas recorrem a produtos específicos vendidos no mercado, enquanto outras preferem apostar em truques e receitas caseiras.

E hoje iremos te ensinar um truque que irá te ajudar.

Na prática, pequenas soluções domésticas podem fazer muita diferença no dia a dia. Quando alguém encontra uma técnica simples e eficiente, a limpeza deixa de ser uma tarefa tão cansativa e passa a ser mais rápida.

Além disso, utilizar métodos práticos pode ajudar a remover a gordura acumulada sem exigir esforço excessivo ou produtos caros.

Por que a gordura se acumula tão rápido no fogão

O fogão acumula gordura principalmente por causa do preparo dos alimentos. Durante o cozimento, o óleo quente espirra, o vapor se espalha e pequenas partículas de gordura acabam grudando na superfície.

Com o passar do tempo, essas camadas se acumulam e formam uma crosta difícil de remover. Por isso, quando a limpeza demora para acontecer, a sujeira se torna ainda mais resistente.

Além disso, o calor constante ajuda a fixar a gordura nas superfícies do fogão, o que torna a remoção mais trabalhosa. Consequentemente, muitas pessoas precisam esfregar bastante para conseguir eliminar a sujeira.

Por esse motivo, especialistas em limpeza doméstica recomendam utilizar métodos que ajudem a dissolver a gordura antes de iniciar a limpeza.

Truque simples pode facilitar a limpeza

Felizmente, alguns truques domésticos podem ajudar bastante nessa tarefa. Uma solução simples envolve o uso de ingredientes comuns que muitas pessoas já têm em casa.

Primeiramente, é importante deixar o fogão esfriar completamente. Em seguida, aplique a mistura de limpeza ou o produto escolhido diretamente sobre as áreas engorduradas.

Depois disso, deixe agir por alguns minutos. Esse tempo permite que o produto penetre na gordura acumulada e facilite a remoção da sujeira.

Na sequência, utilize uma esponja macia ou um pano úmido para limpar a superfície. Com movimentos firmes, a gordura começa a se soltar com mais facilidade.

Por fim, finalize passando um pano limpo e seco. Assim, o fogão recupera o brilho e volta a ficar com aparência de novo.

Portanto, ao adotar pequenos truques e manter uma rotina de limpeza regular, é possível evitar o acúmulo de gordura e tornar a manutenção do fogão muito mais simples no dia a dia.

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