Valor do auxílio-acidente do INSS é atualizado: confira o que foi definido após o reajuste

Benefício pago a trabalhadores que ficaram com sequela permanente após acidente continua sendo calculado com base em 50% do salário de benefício após atualização dos valores da Previdência

Gabriel Yuri Souto - 15 de março de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O valor do auxílio-acidente do INSS voltou ao centro das dúvidas entre trabalhadores após a atualização dos números oficiais da Previdência Social para 2026. Apesar disso, o benefício não possui um valor único para todos os segurados.

As informações foram reunidas em reportagem da jornalista Lídia Gabriella, publicada pelo portal ND Mais, que explicou como funciona o cálculo do pagamento após o reajuste aplicado neste ano.

Em 2026, o salário mínimo passou a R$ 1.621. Ao mesmo tempo, o teto do INSS chegou a R$ 8.475,55. Esses números influenciam diretamente o cálculo do auxílio-acidente, já que o benefício corresponde, em regra, a 50% do salário de benefício do trabalhador.

Entenda o que é o auxílio-acidente do INSS

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória destinado ao segurado que sofre um acidente e fica com sequela permanente que reduz a capacidade para o trabalho habitual.

Diferentemente de outros benefícios do INSS, o pagamento não substitui totalmente a renda do trabalhador. Pelo contrário, em muitos casos o segurado retorna ao trabalho e continua recebendo o auxílio.

Por isso, o benefício funciona como uma compensação financeira pela perda parcial da capacidade laboral.

Veja qual pode ser o valor do auxílio-acidente em 2026

A regra continua a mesma. O auxílio-acidente corresponde a 50% do salário de benefício calculado pelo INSS.

Assim, o valor depende do histórico de contribuições de cada segurado. Quem contribuiu com salários maiores tende a receber valores mais altos. Por outro lado, quem contribuiu com valores menores costuma receber quantias reduzidas.

Considerando o teto previdenciário atualizado para R$ 8.475,55, o valor máximo possível do auxílio-acidente chega a R$ 4.237,78, que corresponde à metade desse limite.

Já na faixa mais baixa, quando o salário de benefício fica próximo do piso contributivo, o pagamento pode ficar perto de R$ 810,50. Ainda assim, esse número funciona apenas como referência, não como um valor mínimo obrigatório.

Auxílio-acidente pode ficar abaixo do salário mínimo

Como o auxílio-acidente possui caráter indenizatório, o benefício pode ficar abaixo do salário mínimo, dependendo do cálculo feito pelo INSS.

No entanto, especialistas alertam que valores muito baixos merecem atenção. Isso ocorre porque falhas no CNIS, registros de remuneração incompletos ou erros no cálculo podem reduzir o benefício de forma indevida.

Portanto, quem identificar inconsistências deve conferir o histórico de contribuições e, se necessário, solicitar revisão junto ao INSS.

Tipo de acidente não altera a regra de cálculo

A base de cálculo permanece igual independentemente da origem do acidente. Assim, a regra dos 50% do salário de benefício vale para diferentes situações.

Entre elas estão:

acidente de trabalho

acidente de trajeto

acidente comum

Contudo, o tipo de acidente pode alterar os procedimentos administrativos, a documentação exigida e eventuais efeitos na relação trabalhista.

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