Adeus, banho: Japão projeta a primeira máquina de lavar para humanos

Uma invenção tecnológica surpreendente promete transformar completamente um hábito cotidiano presente há séculos

Magno Oliver - 17 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Uma inovação tecnológica desenvolvida no Japão promete mudar a forma como as pessoas realizam um dos hábitos mais básicos da vida cotidiana: o banho.

Pesquisadores e engenheiros japoneses criaram um protótipo de cápsula automatizada capaz de lavar, higienizar e secar o corpo humano sem que o usuário precise executar qualquer ação manual.

O equipamento, apresentado recentemente em eventos de tecnologia e inovação, combina sensores biométricos, inteligência artificial e sistemas avançados de limpeza para oferecer uma experiência semelhante a um tratamento de spa automatizado.

O projeto foi desenvolvido pela empresa Science Co., sediada na cidade de Osaka. A cabine funciona como uma cápsula fechada onde o usuário entra e permanece por alguns minutos enquanto sensores monitoram dados fisiológicos, como frequência cardíaca e nível de relaxamento.

Com base nessas informações, o sistema ajusta automaticamente a temperatura da água, a pressão dos jatos e outras variáveis para proporcionar uma limpeza personalizada e confortável.

A tecnologia utiliza um método avançado baseado em microbolhas de oxigênio que ajudam a remover impurezas da pele de forma profunda e suave.

Ao final do processo, a cápsula ativa um sistema de secagem com ar aquecido e recursos sensoriais, como iluminação relaxante e estímulos sonoros.

Além da limpeza corporal, a proposta do equipamento inclui promover relaxamento físico e mental, transformando o banho em uma experiência terapêutica guiada por algoritmos e sensores inteligentes.

O protótipo também será apresentado durante a Expo 2025 Osaka, um dos maiores eventos globais de inovação tecnológica.

Atualmente, o custo estimado da máquina ultrapassa 340 mil euros, o que limita seu acesso a demonstrações e projetos experimentais.

Ainda assim, especialistas acreditam que tecnologias desse tipo podem ganhar aplicações futuras em hospitais, clínicas de reabilitação e hotéis de alto padrão, especialmente em um país com população envelhecida e forte tradição cultural ligada ao ritual do banho.

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