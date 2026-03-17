O detalhe que muitos ignoram e que faz o feijão ficar muito mais saboroso

Um passo simples na panela pode transformar completamente o sabor do prato mais presente na mesa dos brasileiros

Daniella Bruno - 17 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/ YouTube/ Canal Cozinha da Li Oliveira)

O feijão faz parte da rotina alimentar de milhões de brasileiros e aparece com frequência nas refeições do dia a dia. Tradicionalmente servido ao lado do arroz, o prato se tornou um dos símbolos da culinária do país e permanece presente na mesa de grande parte da população.

Mesmo sendo uma receita comum, muitas pessoas ainda ignoram pequenos detalhes que podem transformar completamente o sabor do feijão. Um dos principais segredos está no modo como o preparo começa.

Em vez de iniciar o cozimento apenas com água, muitos cozinheiros e chefs preferem começar o processo com um refogado aromático. Ao aquecer alho, cebola e temperos antes de misturar o feijão, o prato ganha mais profundidade de sabor e um aroma muito mais intenso.

Além disso, o refogado ajuda os temperos a se incorporarem melhor ao caldo. Dessa forma, cada grão absorve os sabores e o resultado final se torna mais encorpado e marcante.

Portanto, incluir esse passo simples no preparo pode fazer uma diferença enorme no resultado do feijão servido à mesa.

O refogado intensifica o sabor do feijão

Primeiramente, vale entender por que o refogado faz tanta diferença no preparo. Quando você aquece ingredientes como alho e cebola no óleo ou azeite, libera compostos aromáticos que intensificam o sabor da comida.

Logo depois, ao adicionar o feijão cozido ou parte do caldo ao refogado, os grãos absorvem esses aromas com mais facilidade. Como resultado, o prato ganha mais sabor e uma textura mais encorpada.

Esse processo aparece em diversas receitas tradicionais. Em muitas preparações, cozinheiros utilizam alho, cebola, folhas de louro e outros temperos para criar uma base de sabor antes de finalizar o prato.

Além disso, alguns cozinheiros amassam parte dos grãos e devolvem ao caldo durante o refogado. Essa técnica ajuda a engrossar o caldo e deixa o feijão ainda mais cremoso.

Assim, com poucos ingredientes e um passo extra no preparo, o feijão ganha muito mais sabor.

Pequenos cuidados deixam o prato ainda melhor

Além do refogado, alguns hábitos simples ajudam a melhorar o resultado do feijão.

Antes de tudo, muitas pessoas deixam os grãos de molho por algumas horas. Esse processo ajuda a hidratar o feijão e facilita o cozimento, deixando os grãos mais macios.

Em seguida, cozinhar o feijão apenas com água e adicionar o sal apenas no final também contribui para um resultado melhor. Isso acontece porque o sal pode endurecer os grãos quando adicionado muito cedo.

Outro detalhe importante envolve o tempo de preparo. Cozinhar o feijão até que fique macio, mas ainda inteiro, garante uma textura mais agradável e evita que os grãos se desfaçam no caldo.

Assim, ao combinar refogado aromático, cozimento correto e temperos bem equilibrados, você transforma uma receita simples em um prato muito mais saboroso e cheio de aroma.

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