Não é alho, nem cebola: o tempero simples que chefs usam para deixar o feijão muito mais saboroso

Um ingrediente simples e muito comum na cozinha pode transformar completamente o sabor de um dos pratos mais tradicionais da mesa brasileira

Daniella Bruno - 11 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O feijão faz parte da rotina alimentar de muitas famílias brasileiras. Embora a receita seja relativamente simples, pequenos detalhes no preparo podem influenciar diretamente no sabor final do prato.

Entre os ingredientes que fazem diferença está a folha de louro no feijão. Apesar de discreta, ela libera um aroma característico durante o cozimento e ajuda a realçar o sabor do caldo.

Muitos cozinheiros utilizam esse tempero justamente porque ele se integra facilmente à receita. Ao ser cozida junto com os grãos, a folha de louro libera compostos aromáticos que deixam o prato mais equilibrado e saboroso.

Além disso, o tempero não domina o gosto do feijão. Pelo contrário, ele complementa os sabores naturais e contribui para um resultado mais agradável.

Por isso, chefs e cozinheiros costumam incluir o louro entre os ingredientes essenciais do preparo.

Por que a folha de louro melhora o sabor do feijão

Primeiramente, a folha de louro possui óleos essenciais responsáveis por seu aroma marcante. Quando a folha entra em contato com o calor e com o líquido do cozimento, esses compostos começam a se liberar gradualmente.

Como resultado, o caldo do feijão absorve esse aroma e ganha uma camada extra de sabor. Dessa forma, o prato se torna mais complexo e equilibrado.

Além disso, o louro combina muito bem com alimentos cozidos lentamente. O feijão, que normalmente passa um bom tempo no fogo ou na panela de pressão, permite que o tempero libere seu potencial de forma completa.

Outro ponto importante é que o louro não interfere na textura do prato. Ele atua apenas no aroma e no sabor, o que facilita sua utilização em diferentes receitas.

Consequentemente, o tempero se tornou um aliado tradicional na culinária doméstica e também na cozinha profissional.

Como usar o louro corretamente no preparo do feijão

Para aproveitar melhor o tempero, o ideal é adicionar a folha de louro no feijão ainda no início do cozimento. Dessa forma, o ingrediente tem tempo suficiente para liberar seu aroma ao longo do preparo.

Normalmente, uma ou duas folhas já são suficientes para uma panela de feijão. Quantidades maiores podem deixar o sabor excessivamente intenso.

Em seguida, após o feijão cozinhar, recomenda-se retirar as folhas antes de servir. Isso acontece porque o louro libera sabor durante o preparo, mas não costuma ser consumido diretamente.

Além disso, o tempero combina muito bem com outros ingredientes tradicionais do prato, como alho, cebola e pimenta. Quando esses elementos se unem, o resultado costuma ser um caldo mais aromático e equilibrado.

Portanto, incluir o louro no preparo do feijão representa um ajuste simples, mas capaz de transformar o sabor da receita. Pequenos detalhes como esse mostram como um único ingrediente pode fazer diferença na cozinha do dia a dia.

