Adeus, jeans: a calça que virou uniforme oficial do dia a dia em 2026

Conforto, versatilidade e estilo redefinem o que vestimos todos os dias — e o guarda-roupa nunca mais será o mesmo

Daniella Bruno -
O jeans dos anos 2000 voltou com força em 2026. Em tons acinzentados, a peça aparece nas passarelas, no street style e vira aposta das principais revistas de moda.
(Foto: Reprodução/Pexels)

O jeans, peça clássica e praticamente unânime no guarda-roupa, começa a perder espaço em 2026. Em seu lugar, surge uma nova protagonista: calças mais confortáveis, versáteis e alinhadas ao estilo de vida contemporâneo.

Essa mudança não acontece por acaso — ela reflete uma transformação clara nas prioridades de quem se veste.

Conforto e mobilidade ditam as novas escolhas

Em primeiro lugar, o conforto assume o protagonismo. Modelagens amplas, tecidos leves e cortes mais soltos dominam as vitrines e o street style. Ao contrário do jeans tradicional, que muitas vezes limita os movimentos, essas novas calças oferecem liberdade sem abrir mão da elegância.

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Assim, o visual casual ganha uma atualização sofisticada. Além disso, o caimento mais solto valoriza diferentes tipos de corpo, o que amplia o alcance da tendência.

Conforto, versatilidade e estilo redefinem o que vestimos todos os dias — e o guarda-roupa nunca mais será o mesmo

Fashion photo of young woman. Girl posing. Studio photo

Versatilidade transforma peça em “uniforme” moderno

Além disso, a rotina moderna exige praticidade. Com o crescimento do trabalho híbrido e de uma vida mais dinâmica, as pessoas buscam peças que transitam facilmente entre diferentes ambientes.

Nesse cenário, calças de alfaiataria descontraída, pantalonas e modelos em tecidos tecnológicos ganham destaque. Elas se adaptam tanto a compromissos profissionais quanto a momentos de lazer, o que reforça seu papel como “uniforme” do dia a dia.

Por outro lado, a estética também evolui. Tons neutros, como bege, preto e off-white, predominam, enquanto cores terrosas e suaves surgem como alternativa elegante. Ao mesmo tempo, detalhes minimalistas e acabamentos refinados elevam o visual, criando combinações modernas sem esforço.

Outro ponto importante é a influência das redes sociais e da moda global. Tendências que priorizam o bem-estar e o visual “clean” se espalham rapidamente, incentivando escolhas mais funcionais.

Consequentemente, o jeans — antes símbolo de praticidade — passa a ser visto como menos confortável em comparação às novas opções.

Por fim, essa mudança não significa o fim definitivo do jeans, mas sim uma redefinição de seu papel. Ele deixa de ser a escolha automática e passa a dividir espaço com peças mais alinhadas ao momento atual. Dessa forma, o guarda-roupa se torna mais estratégico, priorizando conforto, estilo e funcionalidade.

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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