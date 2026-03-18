Divisão da carteira de motorista: nova proposta pode limitar quem dirige carro automático de usar carro manual

Projeto de lei em análise na Câmara prevê restrição na CNH para motoristas que fizerem aulas e prova prática apenas em veículos automáticos

Gabriel Yuri Souto - 18 de março de 2026

(Foto; Captura de tela/YouTube)

Uma proposta em discussão no Congresso Nacional pode mudar as regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. O projeto prevê que motoristas que realizarem aulas e prova prática em carros automáticos passem a ter uma restrição registrada no documento.

Assim, esses condutores não poderão dirigir veículos com câmbio manual, a menos que realizem treinamento complementar e um novo exame prático.

As informações foram divulgadas em reportagem do jornalista Filipe Melo, publicada pelo portal ND Mais.

Projeto avança na Câmara dos Deputados

O texto passou pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Agora, a proposta seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Depois dessa etapa, o projeto ainda precisará passar por votação no plenário da Câmara e, em seguida, no Senado Federal. Somente após essas etapas a proposta poderá virar lei.

Portanto, a mudança ainda depende da aprovação nas duas Casas do Congresso.

O que prevê a proposta da CNH dividida

A proposta modifica o Projeto de Lei nº 1452/25, relatado pelo deputado Neto Carletto (Avante-BA).

O texto pretende criar uma distinção entre motoristas que aprenderam a dirigir em veículos automáticos e aqueles que fizeram o processo em carros com câmbio manual.

Com a mudança, o documento de habilitação passará a indicar quando o condutor realizou o processo de formação em veículo automático.

Dessa forma, a CNH registrará a restrição diretamente no documento.

Como funcionaria a nova regra

Segundo o texto discutido no Congresso, a regra funcionaria da seguinte forma.

Primeiramente, motoristas que realizarem aulas e exame prático em carros automáticos poderão dirigir apenas veículos desse tipo.

Por outro lado, quem fizer o processo de habilitação em carros com câmbio manual poderá dirigir tanto veículos manuais quanto automáticos.

Além disso, quem desejar retirar a restrição deverá realizar curso complementar e um novo exame prático.

Depois da aprovação no teste, o órgão de trânsito poderá atualizar a CNH e retirar a limitação.

Mudança surge após alterações no processo de habilitação

Recentemente, mudanças nas regras de formação de condutores passaram a permitir que candidatos façam o exame prático utilizando veículos automáticos.

Atualmente, porém, a CNH não indica qual tipo de transmissão o candidato utilizou no exame.

Por isso, o projeto pretende incluir essa informação no documento. Assim, a legislação criaria uma diferenciação formal entre motoristas habilitados em carros automáticos e manuais.

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