Nostalgia: professora mostra como músicas ajudam a aprender “espanhol”

Publicação despertou uma onda de nostalgia entre os internautas, com muitos comentando que se sentiram "transportados para os anos 2000".

Matheus Araújo Matheus Araujo -
A publicação despertou uma onda de nostalgia entre os internautas, com muitos comentando que se sentiram "transportados para os anos 2000".
(Foto: Captura de tela/@colegiolilianbarros).

Um vídeo publicado pelo Colégio Lilian Barros está viralizando nas redes sociais ao mostrar uma forma criativa e nostálgica de ensinar espanhol. A professora Nathalia transformou a sala de aula em um verdadeiro palco, utilizando sucessos musicais que marcaram época para ajudar seus alunos a fixarem o vocabulário e a pronúncia da língua espanhola.

No registro, os alunos aparecem fazendo questionamentos a professora que os responde prontamente cantando a letra de uma música relacionada a questão. A metodologia, que foge do tradicional “livro e lousa”, foca na imersão cultural e na memória afetiva, provando que o aprendizado pode ser leve, divertido e extremamente eficiente quando aliado à arte.

“As aulas de espanhol com a professora Nathalia são diferenciadas! A música ajuda a aprender mais vocabulário e os alunos amam”, destaca a legenda da publicação que já soma milhares de curtidas.

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Matheus Araújo

Matheus Araujo

Publicitário pela Universidade Evangélica de Goiás. Social media do Portal 6 desde agosto.

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