Nostalgia: professora mostra como músicas ajudam a aprender “espanhol”
Publicação despertou uma onda de nostalgia entre os internautas, com muitos comentando que se sentiram "transportados para os anos 2000".
Um vídeo publicado pelo Colégio Lilian Barros está viralizando nas redes sociais ao mostrar uma forma criativa e nostálgica de ensinar espanhol. A professora Nathalia transformou a sala de aula em um verdadeiro palco, utilizando sucessos musicais que marcaram época para ajudar seus alunos a fixarem o vocabulário e a pronúncia da língua espanhola.
No registro, os alunos aparecem fazendo questionamentos a professora que os responde prontamente cantando a letra de uma música relacionada a questão. A metodologia, que foge do tradicional “livro e lousa”, foca na imersão cultural e na memória afetiva, provando que o aprendizado pode ser leve, divertido e extremamente eficiente quando aliado à arte.
“As aulas de espanhol com a professora Nathalia são diferenciadas! A música ajuda a aprender mais vocabulário e os alunos amam”, destaca a legenda da publicação que já soma milhares de curtidas.
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