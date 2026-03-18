Novo vereador, Nilson Sousa diz que quer ouvir a população e que será base de Márcio Corrêa em Anápolis
Radialista, que conquistou 1.702 votos em 2024, também adiantou quais apoios políticos estão sendo discutidos no PSD
Nilson Sousa (PSD) tomou posse como vereador nesta quarta-feira (18) e já adiantou o que a população pode esperar de sua trajetória na Câmara Municipal de Anápolis.
O radialista estava como suplente após obter 1.702 votos nas eleições de 2024. Agora, assume a cadeira em razão da morte do vereador Carlin da Feira (PSD) e da permanência de Divino Santa Cruz (PSD) na Secretaria Municipal de Esportes.
Durante discurso na tribuna, Nilson destacou a importância do diálogo com os moradores. “Acredito que a política é acima de tudo serviço, é entrega total. E serviço exige atenção, coragem e proximidade com a população”, afirmou.
Em entrevista ao Portal 6, ele reafirmou esse compromisso. “Aqui vai ser pautado por demandas, propostas e projetos que venham de encontro com o anseio da população. Não vou apresentar projetos apenas por apresentar”, disse. “Quero mais ouvir do que falar”.
O radialista afirmou que vem acompanhando as sessões e que vai se inteirar dos assuntos que estão em pauta na Câmara para entrar nos debates. Garante que vai estar do lado da base de Márcio Corrêa (PL), a cujo trabalho mostra aprovação.
“O prefeito sempre foi um grande amigo, nunca houve nenhum tipo de atrito ou problema entre eu e ele. Caminhei com ele nas três eleições que disputou”, relembrou.
Quanto às eleições de 2026, Nilson adiantou quais alianças políticas já estão se formando dentro do Partido Social Democrático (PSD) – a quem o governador Ronaldo Caiado (PSD) recentemente se filiou.
“Dentro de um entendimento de grupo, nós devemos caminhar com o deputado Amilton Filho (MDB) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB). Serão os nossos candidatos. O PSD, que é o meu partido, tem o senador Vanderlan (PSD)”.
“Nós vamos conversar com a base e ter um entendimento conjunto do que é melhor para a nossa cidade. Esses nomes já estão certos, e o nosso objetivo é poder contribuir para que esses nossos representantes sejam eleitos e, posteriormente, possam ajudar em Anápolis com emendas, trabalho e apoio, porque é esse nosso objetivo”, finalizou.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!