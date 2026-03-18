Novo vereador, Nilson Sousa diz que quer ouvir a população e que será base de Márcio Corrêa em Anápolis

Radialista, que conquistou 1.702 votos em 2024, também adiantou quais apoios políticos estão sendo discutidos no PSD

Natália Sezil - 18 de março de 2026

Vereador Nilson Sousa (PSD) ao lado de Andreia Rezende (Avante) e Jean Carlos (PL). (Foto: Allyne Laís/Câmara Municipal)

Nilson Sousa (PSD) tomou posse como vereador nesta quarta-feira (18) e já adiantou o que a população pode esperar de sua trajetória na Câmara Municipal de Anápolis.

O radialista estava como suplente após obter 1.702 votos nas eleições de 2024. Agora, assume a cadeira em razão da morte do vereador Carlin da Feira (PSD) e da permanência de Divino Santa Cruz (PSD) na Secretaria Municipal de Esportes.

Durante discurso na tribuna, Nilson destacou a importância do diálogo com os moradores. “Acredito que a política é acima de tudo serviço, é entrega total. E serviço exige atenção, coragem e proximidade com a população”, afirmou.

Em entrevista ao Portal 6, ele reafirmou esse compromisso. “Aqui vai ser pautado por demandas, propostas e projetos que venham de encontro com o anseio da população. Não vou apresentar projetos apenas por apresentar”, disse. “Quero mais ouvir do que falar”.

O radialista afirmou que vem acompanhando as sessões e que vai se inteirar dos assuntos que estão em pauta na Câmara para entrar nos debates. Garante que vai estar do lado da base de Márcio Corrêa (PL), a cujo trabalho mostra aprovação.

“O prefeito sempre foi um grande amigo, nunca houve nenhum tipo de atrito ou problema entre eu e ele. Caminhei com ele nas três eleições que disputou”, relembrou.

Quanto às eleições de 2026, Nilson adiantou quais alianças políticas já estão se formando dentro do Partido Social Democrático (PSD) – a quem o governador Ronaldo Caiado (PSD) recentemente se filiou.

“Dentro de um entendimento de grupo, nós devemos caminhar com o deputado Amilton Filho (MDB) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB). Serão os nossos candidatos. O PSD, que é o meu partido, tem o senador Vanderlan (PSD)”.

“Nós vamos conversar com a base e ter um entendimento conjunto do que é melhor para a nossa cidade. Esses nomes já estão certos, e o nosso objetivo é poder contribuir para que esses nossos representantes sejam eleitos e, posteriormente, possam ajudar em Anápolis com emendas, trabalho e apoio, porque é esse nosso objetivo”, finalizou.

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