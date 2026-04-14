Não é em Brasília, nem em Belo Horizonte: a cidade com transporte impecável, segurança nas ruas e aluguel acessível que surpreende quem visita

Localidade brasileira destaca-se por oferecer infraestrutura moderna com valores competitivos para novos residentes

Magno Oliver - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Ministério do Turismo)

A cidade de Curitiba se consolidou como um oásis de planejamento no Brasil, desafiando o caos comum às grandes metrópoles nacionais por meio de uma gestão urbana que prioriza o bem-estar coletivo.

Com uma população estimada em 1,8 milhão de habitantes e uma área geográfica de 435 km², a capital paranaense equilibra densidade demográfica com um índice de áreas verdes invejável, são cerca de 60 m² de vegetação por morador.

O município, mundialmente famoso por seus cartões-postais como o Jardim Botânico e a Ópera de Arame, não vive apenas do turismo; sua estrutura foi desenhada sobre eixos estruturais que permitem um fluxo contínuo, tornando-a uma das cidades mais seguras e organizadas da América Latina, conforme apontam relatórios de sustentabilidade da rede C40 Cities.

O grande diferencial curitibano reside na eficiência do seu sistema de transporte, o BRT (Bus Rapid Transit), cujas icônicas estações-tubo facilitam o embarque rápido e a integração tarifária em terminais espalhados estrategicamente.

Essa mobilidade impacta diretamente no mercado imobiliário: ao contrário de outras capitais onde residir próximo ao centro é proibitivo, o modelo de zoneamento da cidade permite encontrar aluguéis acessíveis em bairros bem servidos de infraestrutura, como Portão ou Santa Cândida.

O Índice FipeZap trouxe dados que indicam que, embora seja uma metrópole de ponta, Curitiba mantém um custo de ocupação significativamente mais competitivo do que capitais como São Paulo ou Rio de Janeiro, atraindo nômades digitais e famílias que buscam segurança sem comprometer o orçamento.

O encerramento deste ciclo de inovação reflete-se na modernização constante dos serviços públicos, como a implementação de ônibus elétricos e o fortalecimento do policiamento comunitário.

A sensação de segurança nas ruas, reforçada por um sistema de videomonitoramento inteligente, complementa a experiência de quem transita por pontos como o Parque Barigui ou o Centro Cívico.

Ao unir uma história de preservação cultural com atualizações tecnológicas constantes, Curitiba prova que é possível oferecer uma vida digna, transporte pontual e custos controlados.

Para o visitante ou futuro morador, a capital do Paraná deixa de ser apenas uma escala turística para se tornar o padrão ideal de como as cidades brasileiras podem prosperar com inteligência e equidade.

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