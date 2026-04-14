O retorno das “sandálias de vovó”: o calçado que virou hit do verão de 2026 por ser mais confortável e salvar seus pés nos dias de calor intenso

Conforto absoluto, estética retrô e funcionalidade real: o novo luxo da moda está nos pés e redefine o que significa se vestir bem no dia a dia

Daniella Bruno - 14 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

A moda vive um momento de transformação em que o conforto deixa de ser secundário e passa a ocupar o centro das escolhas. Cada vez mais, peças práticas, funcionais e versáteis ganham espaço, refletindo um estilo de vida que prioriza bem-estar sem abrir mão da estética.

Dentro desse cenário, tendências que antes eram consideradas ultrapassadas retornam com nova leitura e propósito. É exatamente isso que acontece com as sandálias de vovó, que se consolidam como um dos principais destaques do verão de 2026 ao unir conforto extremo e estilo contemporâneo.

Os modelos que dominam a tendência

Antes de tudo, é importante destacar que as sandálias de vovó não seguem um único formato. Pelo contrário, elas aparecem em diferentes versões, todas com o mesmo foco: conforto aliado ao estilo.

Entre os principais modelos que ganham força, estão:

Sandálias planas de couro: simples, duráveis e extremamente versáteis para o dia a dia.

simples, duráveis e extremamente versáteis para o dia a dia. Sandália de pescador: fechada na frente, traz segurança e um toque retrô marcante.

fechada na frente, traz segurança e um toque retrô marcante. Espadrille: com solado em corda, adiciona leveza e um ar artesanal ao visual.

com solado em corda, adiciona leveza e um ar artesanal ao visual. Tiras grossas com detalhes geométricos: modernizam o modelo e criam um visual mais urbano.

modernizam o modelo e criam um visual mais urbano. Tiras grossas cruzadas: garantem firmeza ao caminhar e reforçam o conforto.

garantem firmeza ao caminhar e reforçam o conforto. Mules com salto baixo: ideais para quem quer um pouco de altura sem abrir mão da estabilidade.

Além disso, todas essas versões compartilham características fundamentais: tiras largas e macias, solados anatômicos e materiais respiráveis. Ou seja, cada detalhe é pensado para oferecer suporte real aos pés.

Por que elas se tornaram o hit do verão

Em primeiro lugar, o conforto explica grande parte do sucesso. Em dias de calor intenso, os pés tendem a inchar — e, nesse cenário, calçados rígidos ou apertados se tornam insuportáveis. As sandálias de vovó resolvem esse problema ao permitir que o pé se adapte naturalmente, sem pressão excessiva.

Além disso, a estrutura faz diferença. Com solados anatômicos e tiras largas, o calçado distribui melhor o peso do corpo, reduzindo o cansaço ao longo do dia. Dessa forma, ele deixa de ser apenas um item estético e passa a atuar como um aliado do bem-estar.

Outro ponto importante é a durabilidade. Ao contrário de rasteirinhas frágeis, esses modelos priorizam materiais de qualidade, como couro e fibras naturais. Consequentemente, eles acompanham várias temporadas sem perder a forma ou o conforto.

Por fim, a estética também evolui. Tons terrosos, cores pastel e acabamentos em crochê ou ráfia reforçam uma proposta mais natural e sofisticada. Assim, o visual combina facilmente com diferentes estilos.

Como usar no dia a dia

Ao mesmo tempo, a versatilidade se torna um dos maiores diferenciais dessa tendência. A moda de 2026 aposta no contraste — e é aí que entra o conceito “hi-lo”.

Combine com vestidos de tecidos leves, como seda ou linho, para criar um visual elegante e descontraído.

Use com alfaiataria leve, trazendo equilíbrio entre formalidade e conforto.

Aposte em looks monocromáticos para alongar a silhueta e suavizar o visual robusto do calçado.

Experimente com meias aparentes, principalmente em dias mais frescos, seguindo a estética “geek chic”.

Dessa forma, o que antes era visto como simples ou ultrapassado se transforma em peça-chave para composições modernas e estilosas.

O novo luxo é confortável

Portanto, as sandálias de vovó não representam apenas uma tendência passageira, mas sim uma mudança de mentalidade. O conforto deixa de ser um detalhe e passa a ser prioridade.

Mais do que isso, a moda atual mostra que é possível unir estética, funcionalidade e autenticidade. Assim, o verão de 2026 confirma uma ideia clara: sentir-se bem nunca esteve tão na moda.

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