Quem encontrar essa moeda de 25 centavos pode ter direito a R$ 5 mil
Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante
No universo da numismática, algumas moedas consideradas raridades diferenciadas e valiosas que algumas pessoas possuem em casa chegam a atingir valores impressionantes pagos pelos colecionadores na internet.
E uma linhagem de R$ 0,25 centavos, como a da moeda comemorativa de 1994 da primeira família do Plano Real, ganhou fama recente entre os colecionadores. Isso a fez atingir um valor de premiação que pode chegar a até R$ 5 mil.
A moeda é produzida no material de aço inox, tem 23,5 mm de diâmetro e 4,78g de massa bruta. O detalhe que a torna rara é por apresentar o chamado “reverso invertido”. A face de trás dela está desalinhada em relação à da frente.
Se você encontrar um modelo com esse detalhe, poderá vender a peça no mercado de coleções de R$ 300 a R$ 5 mil. Vale ressaltar que isso vai depender do estado de conservação, estrutura e cunhagem.
Onde vender sua moeda rara?
O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:
Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.
Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.
Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.
Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.
Atenção leitores e leitoras!
O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros. Os interessados devem procurar perfis oficiais de coleções.
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