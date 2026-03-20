13º do INSS antecipado: veja quando deve sair o pagamento do benefício em 2026

Expectativa cresce com possibilidade de liberação em período diferente do tradicional calendário anual

Magno Oliver - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo federal avança nos preparativos para antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social em 2026.

A medida vem sendo adotada nos últimos anos e deve repetir o modelo de liberação em duas parcelas, movimentando milhões de beneficiários em todo o país e gerando impacto direto na economia.

A proposta em análise prevê que os depósitos ocorram entre os meses de abril e maio, seguindo o calendário habitual de pagamentos do instituto.

A primeira parcela, correspondente a 50% do valor, deve começar a ser creditada a partir do fim de abril, enquanto a segunda metade está prevista para o final de maio.

As datas específicas variam conforme o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Para que a antecipação seja oficializada, ainda é necessária a assinatura de um decreto presidencial, etapa final do processo administrativo conduzido pelo Ministério da Previdência Social em conjunto com a área econômica.

Segundo o governo, a medida não representa aumento de gastos, já que os valores já estão previstos no orçamento anual, trata-se apenas de uma mudança no período de liberação dos recursos.

O abono é destinado a segurados que recebem benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões e auxílios, enquanto beneficiários do BPC ficam de fora por se tratar de assistência social.

A consulta de valores e datas poderá ser feita pelos canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS, o site gov.br e a central telefônica 135.

A orientação é evitar intermediários e buscar informações apenas em plataformas oficiais para garantir segurança e precisão nos dados.

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