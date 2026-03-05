Atenção, beneficiários do Bolsa Família: advogada explica como será feito o pente-fino no CadÚnico

Revisão no Cadastro Único deve conferir renda familiar e composição das casas de beneficiários de programas sociais

Gabriel Yuri Souto - 05 de março de 2026

(Foto: Jeane de Oliveira /cadunicobrasil.com.br)

A advogada Giovanna Maia explicou o funcionamento do processo em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ela, o governo enviará um link exclusivo aos coordenadores municipais do CadÚnico das cidades selecionadas.

Com esse acesso, os responsáveis consultarão uma lista de famílias que passarão por verificação cadastral dentro do pente-fino no Cadastro Único.

Apesar disso, a revisão não atingirá todos os inscritos.

“Não são todas as pessoas que têm CadÚnico que sofrerão visita de verificação”, explicou a advogada.

Como funcionará o pente-fino no Cadastro Único

Durante o pente-fino no Cadastro Único, técnicos municipais irão analisar diversas informações declaradas pelas famílias.

Primeiramente, as equipes irão conferir se a renda informada corresponde à realidade da casa. Além disso, também poderão verificar possíveis sinais de renda não declarada.

Outro ponto importante envolve a composição familiar registrada no sistema. Assim, os profissionais poderão confirmar se todas as pessoas cadastradas realmente moram no mesmo endereço.

Esse processo de pente-fino no Cadastro Único busca garantir que os benefícios sociais cheguem apenas às famílias que atendem aos critérios exigidos pelos programas.

Beneficiários devem manter dados atualizados

Quem recebe benefícios ligados ao cadastro precisa manter as informações sempre atualizadas. Isso ocorre porque programas sociais utilizam diretamente os dados registrados no sistema.

Entre os principais estão:

Bolsa Família

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS)

Por isso, inconsistências encontradas durante o pente-fino no Cadastro Único podem levar à necessidade de atualização cadastral ou até suspensão temporária do benefício.

Não é possível saber quem será selecionado

De acordo com Giovanna Maia, o governo não divulga previamente quais famílias serão incluídas na lista de verificação.

Assim, especialistas recomendam que os beneficiários procurem o CRAS ou o setor responsável pelo Cadastro Único no município sempre que houver mudança de renda, endereço ou composição familiar.

A advogada Giovanna Maia atua nas áreas de Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, Direito do Consumidor e revisão bancária.

