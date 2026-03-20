Adeus, conta de luz alta: eletrodoméstico comum pode gastar energia mesmo desligado e pesar no bolso

Pequenos hábitos no dia a dia podem estar aumentando sua conta sem você perceber

Daniella Bruno - 20 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Se a sua conta de luz tem vindo mais alta do que o esperado, o problema pode estar em algo que passa despercebido na rotina. Muitos eletrodomésticos continuam consumindo energia mesmo quando aparentam estar desligados, o que gera um gasto silencioso e constante ao longo do mês.

Esse consumo, conhecido como “energia fantasma” ou “standby”, acontece porque diversos aparelhos permanecem conectados à tomada e continuam utilizando eletricidade para manter funções básicas ativas. Dessa forma, mesmo sem uso direto, eles impactam o valor final da conta.

Além disso, como esse consumo ocorre de forma contínua, o acúmulo ao longo dos dias pode representar um aumento significativo no orçamento doméstico.

Como funciona o consumo de energia mesmo desligado

Em primeiro lugar, é importante entender que “desligado” nem sempre significa ausência total de consumo. Aparelhos como televisores, micro-ondas, videogames e carregadores continuam ativos em modo de espera.

Isso acontece porque eles mantêm sistemas internos funcionando, como relógios digitais, sensores ou a capacidade de serem ligados por controle remoto. Assim, ainda que o consumo individual seja baixo, o funcionamento contínuo ao longo de 24 horas faz diferença.

Além disso, quanto mais aparelhos conectados, maior será o impacto acumulado. Ou seja, o problema não está em um único item, mas no conjunto deles.

Quais aparelhos mais consomem energia em standby

Entre os principais vilões da conta de luz estão dispositivos bastante comuns no dia a dia. Televisores modernos, por exemplo, permanecem parcialmente ativos para responder ao controle remoto.

Da mesma forma, micro-ondas continuam exibindo o relógio, enquanto videogames e computadores mantêm funções de atualização e inicialização rápida. Carregadores de celular, mesmo sem uso, também podem consumir energia quando permanecem conectados à tomada.

Além disso, aparelhos como decodificadores de TV, caixas de som e eletrodomésticos com luz indicadora também entram nessa lista. Portanto, o impacto total costuma ser maior do que se imagina.

Como reduzir esse gasto invisível

Felizmente, é possível reduzir esse consumo com medidas simples e eficazes. Em primeiro lugar, desligar os aparelhos diretamente da tomada quando não estiverem em uso já faz uma grande diferença.

Outra estratégia eficiente é utilizar filtros de linha com botão liga/desliga. Dessa forma, você consegue cortar a energia de vários dispositivos ao mesmo tempo, de maneira prática.

Além disso, organizar o uso dos eletrodomésticos e evitar deixar carregadores conectados sem necessidade também contribui para a economia. Pequenas mudanças, quando aplicadas de forma consistente, geram resultados perceptíveis no fim do mês.

Por que esse cuidado faz diferença no bolso

Embora o consumo em standby pareça pequeno, ele ocorre de forma contínua. Isso significa que, ao longo de semanas e meses, o valor acumulado pode surpreender.

Portanto, ao eliminar esse gasto invisível, você não apenas reduz a conta de luz, mas também torna o consumo de energia mais consciente. Além disso, essa prática contribui para a sustentabilidade, já que evita o desperdício de recursos.

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