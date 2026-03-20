Não é vinagre, nem bicarbonato: o truque simples que remove manchas de torneiras e vaso em poucos minutos

Método fácil de aplicar vem ganhando espaço entre quem quer devolver o brilho ao banheiro sem recorrer às misturas mais conhecidas

Layne Brito -
truque simples que remove manchas
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Pouca coisa incomoda tanto na rotina da casa quanto olhar para a torneira ou para o vaso sanitário e perceber aquelas manchas esbranquiçadas, opacas e teimosas, que parecem resistir a qualquer faxina.

Mesmo em ambientes limpos, esse tipo de marca passa a sensação de descuido e tira o brilho do banheiro quase instantaneamente.

O que muita gente não sabe é que existe uma alternativa simples, prática e menos óbvia para lidar com esse problema sem recorrer às receitas mais repetidas da internet.

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A solução que tem chamado atenção aposta em uma combinação acessível e fácil de aplicar, utilizando itens comuns do dia a dia.

Mais do que os produtos em si, o segredo está na forma como eles são utilizados.

Ingredientes:

  • Detergente neutro
  • Água morna
  • Pano limpo ou papel-toalha

Modo de preparo e aplicação:

  1. Misture o detergente com um pouco de água morna
  2. Umedeça a área com manchas
  3. Aplique a mistura sobre o local
  4. Cubra com um pano ou papel-toalha
  5. Deixe agir por alguns minutos
  6. Retire e finalize com uma leve limpeza, sem esfregar com força

Nas torneiras, o resultado costuma aparecer rapidamente, principalmente quando as marcas são causadas por resíduos de água e sabão acumulados ao longo dos dias.

Já no vaso sanitário, a técnica pode ser repetida nas áreas mais afetadas, sempre com cuidado para não usar materiais abrasivos que danifiquem a superfície.

Além de ser uma alternativa acessível, o método chama atenção por exigir itens que já fazem parte da rotina doméstica.

Em muitos casos, o segredo não está em fórmulas mirabolantes, mas em mudar a maneira como a limpeza é feita.

Com alguns minutos de ação e o produto certo na medida certa, o banheiro pode recuperar o aspecto de limpo e bem cuidado sem esforço exagerado.

E, para quem já cansou de testar receitas caseiras sem grande efeito, a dica surge como uma saída simples para renovar o brilho da casa.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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