Mistura simples com água oxigenada ganha espaço em casas
A combinação de dois produtos comuns pode facilitar a limpeza do dia a dia. Entenda para que serve a mistura, onde aplicar e quais cuidados são necessários
Misturar água oxigenada com detergente virou um truque doméstico bastante usado por quem busca praticidade e economia.
O detergente ajuda a soltar a gordura e a sujeira, enquanto a água oxigenada, em baixa concentração, auxilia na limpeza e no clareamento de superfícies.
A combinação costuma ser aplicada em diferentes situações do dia a dia. Veja as principais:
• Manchas em tecidos claros: ajuda a amenizar marcas de café, vinho e suor, desde que o tecido seja claro e a mistura seja enxaguada rapidamente.
• Rejuntes e pisos encardidos: bastante usada em áreas úmidas, como banheiros e cozinhas, para clarear rejuntes e remover sujeira acumulada.
• Pias, ralos e superfícies da cozinha: contribui para soltar gordura e resíduos em pias, tampas de fogão e áreas próximas ao ralo.
• Tênis e objetos claros: pode auxiliar no clareamento de solados e partes brancas, desde que aplicada com moderação.
• Redução de odores: ajuda a diminuir cheiros fortes em panos de limpeza, esponjas e recipientes que acumulam umidade.
O preparo é simples. Em geral, utiliza-se uma parte de água oxigenada de 10 volumes para uma parte de detergente neutro.
A aplicação deve ser feita com esponja ou escova macia, deixando agir por alguns minutos antes do enxágue.
Apesar da eficiência, alguns cuidados são importantes. A mistura não deve ser usada em tecidos coloridos, madeira, mármore ou granito, pois pode causar manchas. Também não é indicada a mistura com outros produtos químicos, como água sanitária.
O uso de luvas é recomendado.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!