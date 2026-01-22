Mistura simples com água oxigenada ganha espaço em casas

A combinação de dois produtos comuns pode facilitar a limpeza do dia a dia. Entenda para que serve a mistura, onde aplicar e quais cuidados são necessários

22 de janeiro de 2026

Misturar água oxigenada com detergente virou um truque doméstico bastante usado por quem busca praticidade e economia.

O detergente ajuda a soltar a gordura e a sujeira, enquanto a água oxigenada, em baixa concentração, auxilia na limpeza e no clareamento de superfícies.

A combinação costuma ser aplicada em diferentes situações do dia a dia. Veja as principais:

• Manchas em tecidos claros: ajuda a amenizar marcas de café, vinho e suor, desde que o tecido seja claro e a mistura seja enxaguada rapidamente.

• Rejuntes e pisos encardidos: bastante usada em áreas úmidas, como banheiros e cozinhas, para clarear rejuntes e remover sujeira acumulada.

• Pias, ralos e superfícies da cozinha: contribui para soltar gordura e resíduos em pias, tampas de fogão e áreas próximas ao ralo.

• Tênis e objetos claros: pode auxiliar no clareamento de solados e partes brancas, desde que aplicada com moderação.

• Redução de odores: ajuda a diminuir cheiros fortes em panos de limpeza, esponjas e recipientes que acumulam umidade.

O preparo é simples. Em geral, utiliza-se uma parte de água oxigenada de 10 volumes para uma parte de detergente neutro.

A aplicação deve ser feita com esponja ou escova macia, deixando agir por alguns minutos antes do enxágue.

Apesar da eficiência, alguns cuidados são importantes. A mistura não deve ser usada em tecidos coloridos, madeira, mármore ou granito, pois pode causar manchas. Também não é indicada a mistura com outros produtos químicos, como água sanitária.

O uso de luvas é recomendado.

