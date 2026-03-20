O que a ciência diz sobre comer pão com manteiga pela manhã

Um costume amplamente difundido pode ter efeitos que poucos realmente conhecem hoje

Magno Oliver - 20 de março de 2026

A margarina usada no pão pode ser um perigo para sua saúde. (Foto: Reproução/YouTube/Receitinhas Com Amor)

Ele é muito presente na rotina de milhões de brasileiros diariamente, pois a combinação do clássico pãozinho com manteiga no café da manhã é vista como prática simples e acessível.

No entanto, estudos na área de Nutrição mostram que essa escolha pode ter efeitos variados no organismo, dependendo da frequência, quantidade e contexto alimentar ao longo do dia.

Do ponto de vista nutricional, o pão é fonte de carboidratos, responsáveis por fornecer energia rápida ao corpo após o período de jejum noturno.

Já a manteiga contém gorduras, que ajudam na saciedade, mas também elevam a ingestão de lipídios saturados. Segundo os Nutricionistas, essa combinação pode ser adequada em situações específicas, mas não deve ser a única fonte alimentar da primeira refeição, especialmente quando consumida sem fibras ou proteínas complementares.

Embora o clássico pão com manteiga seja um hábito centenário, ele pode não ser a melhor escolha para o bem-estar. De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), o consumo frequente desses itens exige cautela: a manteiga possui alto teor de gorduras saturadas, enquanto as margarinas costumam conter gorduras trans, substâncias que aumentam os riscos para o sistema cardiovascular.

Um café da manhã equilibrado tende a melhorar o desempenho cognitivo, a concentração e o controle do apetite ao longo do dia. Nesse contexto, a inclusão de frutas, ovos ou fontes de proteína pode tornar a refeição mais completa.

Além disso, versões integrais do pão são frequentemente recomendadas por apresentarem maior teor de fibras, o que contribui para o funcionamento intestinal e prolonga a sensação de saciedade.

Comer pão com manteiga pela manhã não é, por si só, prejudicial, mas seu impacto depende do padrão alimentar geral.

A ciência aponta que o equilíbrio é o principal fator: variar os alimentos, controlar porções e buscar diversidade nutricional são estratégias mais eficazes do que eliminar completamente itens tradicionais da dieta.

“É importante que as pessoas tenham consciência de que é possível reduzir o risco de doenças através de uma dieta saudável. Saber fazer as escolhas alimentares certas é um requisito essencial na busca por um envelhecimento com boa qualidade de vida”, afirmou Isabela David, médica nutróloga responsável pelo estudo realizado pela Liga Nacional de Nutrologia da ABRAN, que levantou quais são os alimentos mais consumidos no Brasil, durante o café da manhã, para acompanhar pães, biscoitos e torradas em entrevista para o Terra.

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