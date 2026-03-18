Os pneus novos devem ser colocados no eixo da frente ou no de trás do carro, segundo mecânicos

Muita gente troca pneus do carro da forma errada sem perceber e isso pode afetar diretamente a segurança ao dirigir

Gabriel Dias - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Na hora de trocar os pneus do carro, muita gente acredita que os modelos novos devem ser instalados na parte da frente.

No entanto, especialistas alertam que essa prática pode comprometer a segurança em determinadas situações.

A recomendação é clara: pneus novos devem ser colocados no eixo traseiro, independentemente de o veículo ser de tração dianteira ou traseira.

A orientação pode parecer contraintuitiva, mas tem uma explicação técnica ligada ao controle do carro.

Isso porque a perda de aderência na traseira tende a ser mais difícil de controlar. Em pisos molhados ou escorregadios, por exemplo, se os pneus traseiros estiverem mais desgastados, o veículo pode sofrer sobresterço, quando a parte de trás perde estabilidade e “escapa”.

Já quando a perda de aderência ocorre na dianteira, o motorista geralmente consegue reagir com mais facilidade, ajustando a direção e reduzindo a velocidade.

Por esse motivo, mesmo que os pneus dianteiros apresentem maior desgaste, a troca deve priorizar o eixo traseiro, garantindo maior estabilidade ao veículo.

A diferença se torna ainda mais importante em situações de baixa aderência, como chuva, pista com óleo ou curvas mais acentuadas, em que o risco de perda de controle é maior.

Além disso, manter pneus em bom estado, com calibragem correta e alinhamento em dia, também é fundamental para a segurança no trânsito.

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