Os pneus novos devem ser colocados no eixo da frente ou no de trás do carro, segundo mecânicos
Muita gente troca pneus do carro da forma errada sem perceber e isso pode afetar diretamente a segurança ao dirigir
Na hora de trocar os pneus do carro, muita gente acredita que os modelos novos devem ser instalados na parte da frente.
No entanto, especialistas alertam que essa prática pode comprometer a segurança em determinadas situações.
A recomendação é clara: pneus novos devem ser colocados no eixo traseiro, independentemente de o veículo ser de tração dianteira ou traseira.
- Um dos maiores postos de gasolina do mundo está sendo construído e terá tamanho equivalente a 14 campos de futebol, com shopping e restaurantes
- Fábrica é fechada e deve ser multada em mais de R$ 20 mil após infestação de baratas
- Confira o resultado da Quina 6978 desta terça-feira (17); prêmio é de R$ 10,5 milhões
A orientação pode parecer contraintuitiva, mas tem uma explicação técnica ligada ao controle do carro.
Isso porque a perda de aderência na traseira tende a ser mais difícil de controlar. Em pisos molhados ou escorregadios, por exemplo, se os pneus traseiros estiverem mais desgastados, o veículo pode sofrer sobresterço, quando a parte de trás perde estabilidade e “escapa”.
Já quando a perda de aderência ocorre na dianteira, o motorista geralmente consegue reagir com mais facilidade, ajustando a direção e reduzindo a velocidade.
Por esse motivo, mesmo que os pneus dianteiros apresentem maior desgaste, a troca deve priorizar o eixo traseiro, garantindo maior estabilidade ao veículo.
A diferença se torna ainda mais importante em situações de baixa aderência, como chuva, pista com óleo ou curvas mais acentuadas, em que o risco de perda de controle é maior.
Além disso, manter pneus em bom estado, com calibragem correta e alinhamento em dia, também é fundamental para a segurança no trânsito.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!