Conheça a mansão de 309 m² que ex-BBB de 34 anos colocou à venda por R$ 3,2 milhões

Casa de 309 m², com cinco suítes e piscina, está à venda em condomínio de alto padrão

Gabriel Dias - 21 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Paulo Bruno Arruda)

A trajetória de sucesso após o reality agora se reflete também no mercado imobiliário. Aos 34 anos, o economista e ex-participante do Big Brother Brasil decidiu colocar à venda a mansão onde vivia em Pernambuco.

O imóvel, anunciado por R$ 3,2 milhões, chama a atenção tanto pelo padrão elevado quanto pela valorização milionária em poucos anos.

O proprietário é Gil do Vigor, que adquiriu a residência em 2023 por R$ 1,8 milhão. Caso a venda seja concretizada pelo valor pedido, a valorização será de R$ 1,4 milhão em relação ao investimento inicial.

Localizada no condomínio Alphaville Pernambuco 2, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, a casa possui 309 metros quadrados de área construída e está distribuída em dois andares.

O imóvel conta com cinco suítes, ambientes amplos e piscina privativa. A negociação inclui toda a mobília, o que amplia o valor agregado da propriedade. Entre os itens mantidos estão móveis planejados e até um piano.

Além da estrutura interna, o condomínio oferece infraestrutura completa de lazer e segurança, com piscinas, áreas gourmet, salão de festas, academia, campo de futebol, playground, brinquedoteca, lago e loja de conveniência.

Nos últimos anos, Gil passou um período nos Estados Unidos para cursar doutorado em Economia. Durante essa fase, a casa foi ocupada por sua mãe e irmãs.

Atualmente, vivendo no Rio de Janeiro, ele decidiu vender o imóvel, e a família deve se mudar para uma residência menor.

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