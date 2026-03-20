Não o Rio de Janeiro, nem São Paulo: a melhor cidade para trabalhar e ter uma vida tranquila

Cidade do Paraná ganha destaque nacional ao unir emprego, custo de vida equilibrado e qualidade urbana acima de grandes capitais

Gabriel Dias - 20 de março de 2026

Maringá (PR) chama atenção por oferecer qualidade de vida (Foto: Reprodução/Guilhemro)

Uma cidade do interior do Paraná tem chamado atenção por oferecer dois fatores de interesse coletivo: equilíbrio entre trabalho, renda e bem-estar.

Nos últimos anos, Maringá tem aparecido com frequência em levantamentos nacionais que analisam qualidade de vida e oportunidades econômicas.

O destaque não é por acaso. Diferente de metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, o município reúne características que tornam a rotina mais leve, sem abrir mão de estrutura.

Economia diversificada conquista moradores

Localizada no noroeste paranaense, a cidade figura entre as melhores colocadas em rankings, como o Índice de Progresso Social (IPS), que considera fatores como saúde, educação, segurança, saneamento e acesso a serviços. Em edições recentes, inclusive, superou diversas capitais em indicadores essenciais.

No campo profissional, o cenário também favorece. A economia local é diversificada, com forte presença do comércio, serviços, indústria, agronegócio e universidades.

Esse conjunto amplia as possibilidades tanto para quem busca recolocação quanto para profissionais mais especializados.

Custo de vida equilibrado

Outro ponto que contribui para o destaque é o custo de vida. Embora não seja considerado baixo, ele se mantém mais equilibrado quando comparado às grandes capitais, especialmente em despesas como moradia, transporte e alimentação. Isso permite uma relação mais saudável entre ganhos e gastos.

Além disso, o planejamento urbano se tornou uma marca da cidade. Ruas arborizadas, boa cobertura de saneamento e mobilidade eficiente ajudam a reduzir o tempo de deslocamento e melhoram a qualidade da rotina.

Indicadores sociais também reforçam o cenário positivo, com bons níveis de escolaridade, acesso à saúde e serviços públicos.

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