Nem Goiânia, Aparecida ou Anápolis: conheça a cidade goiana que abriga Amazon, Shopee e Magalu

Município transformou-se nos últimos anos em um vibrante epicentro econômico do estado

Ícaro Gonçalves - 22 de março de 2026

Vista aérea de Hidrolândia (Foto: Reprodução/Google Maps)

A imagem de uma cidade pacata é hoje uma lembrança distante para os moradores de Hidrolândia. O município da Região Metropolitana de Goiânia transformou-se nos últimos anos em um vibrante epicentro econômico, atraindo olhares e investimentos do e-commerce global.

Amazon, Shopee e Magazine Luiza são apenas alguns dos nomes que escolheram Hidrolândia para instalar centros de distribuição, redefinindo a paisagem local e impulsionando um crescimento sem precedentes.

A ascensão ao posto “Capital da Logística” de Goiás não é obra do acaso, mas sim o resultado de uma junção estratégica de fatores. O principal deles é, sem dúvida, a localização geográfica.

Cortada pela BR-153, uma das mais importantes artérias rodoviárias do Brasil, a cidade oferece um ponto de conexão ideal para o escoamento de mercadorias.

Além da BR-153, a proximidade com Goiânia, a capital do estado, e o fácil acesso a outras grandes cidades do Centro-Oeste, como Brasília, conferem a Hidrolândia uma vantagem competitiva inestimável.

Essa malha viária e a centralidade no território nacional tornaram o município um ímã para empresas que dependem de uma logística eficiente para atender à crescente demanda do comércio eletrônico.

Não é à toa que mais de 15 centros de distribuição de grande porte escolheram fincar raízes aqui, criando um ecossistema logístico robusto e interconectado.

Gigantes do varejo

A presença de corporações de renome mundial e nacional em Hidrolândia é um testemunho da relevância da cidade. A Amazon, por exemplo, estabeleceu um dos principais centros de distribuição na cidade, fundamental para a estratégia de entregas rápidas e eficientes.

A capacidade de alcançar um vasto número de consumidores em tempo recorde é um diferencial competitivo que a gigante do e-commerce busca, e Hidrolândia oferece essa plataforma.

A Shopee, outra potência do comércio eletrônico, levou essa estratégia a um novo patamar. A empresa é responsável pela maior locação de galpões logísticos já registrada no mercado brasileiro, ocupando um complexo de impressionantes 220 mil metros quadrados em Hidrolândia.

Essa escala de operação não apenas demonstra a confiança da Shopee no potencial da região, mas também solidifica a posição de Hidrolândia como um polo de distribuição massiva, capaz de movimentar milhões de produtos diariamente.

Outros grandes nomes, como o Magazine Luiza (Magalu) e a Via Varejo (responsável pelas redes Casas Bahia e Ponto), também operam centros de distribuição estratégicos no município.

Essas unidades são cruciais para a integração das vendas físicas e digitais, permitindo uma gestão de estoque mais eficiente e uma capilaridade de entregas que atende às expectativas dos consumidores

O setor farmacêutico também marcou presença, com o Grupo DPSP (Drogarias Pacheco e São Paulo) e a Pague Menos instalando centros de distribuição que garantem o abastecimento de medicamentos e produtos de saúde em uma vasta área.

Até mesmo o crescente mercado de produtos para animais de estimação encontrou espaço, com a Petz operando a logística especializada na cidade.

Essa concentração de operações logísticas não se limita a posicionar Hidrolândia como um mero ponto de transbordo. Ela gera um efeito multiplicador na economia local e regional.

A criação de aproximadamente 4 mil empregos diretos é um dos impactos mais visíveis, oferecendo oportunidades de trabalho e renda para a população local e de municípios vizinhos.

Além disso, a demanda por serviços de apoio, como transporte, segurança, alimentação e manutenção, impulsiona uma cadeia de fornecedores e prestadores de serviços, dinamizando ainda mais o cenário econômico.

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