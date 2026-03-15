A cidade brasileira que tem o maior pomar de jabuticaba do mundo e surpreende com a produção de vinhos deliciosos

Conhecida por um cenário que impressiona logo à primeira vista, cidade transforma a fruta em experiência, turismo e tradição

Layne Brito - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem todo mundo imagina que, no coração do Brasil, existe uma cidade capaz de unir natureza, tradição e gastronomia em uma combinação difícil de ignorar.

O município, que já chama atenção pela enorme quantidade de pés carregados, também vem conquistando visitantes por outro detalhe que foge do óbvio: a produção de vinhos feitos a partir de uma fruta tipicamente brasileira.

Localizada em Goiás, Hidrolândia abriga o maior pomar de jabuticaba do mundo, um espaço que se transformou em referência quando o assunto é cultivo da fruta.

A paisagem impressiona pelo número de árvores e pelo visual que, em época de safra, atrai turistas em busca de uma experiência diferente, ligada ao campo e aos sabores regionais.

Mas não é só a jabuticaba colhida direto do pé que desperta interesse.

A cidade também surpreende com produtos derivados da fruta, especialmente os vinhos artesanais, que vêm ganhando espaço entre visitantes e curiosos.

O sabor adocicado e marcante da jabuticaba ajuda a explicar por que a produção local tem chamado tanta atenção.

A força desse cultivo também movimenta a economia e impulsiona o turismo rural.

Durante a safra, o fluxo de visitantes cresce, o comércio se aquece e a cidade reforça a imagem de destino ideal para quem busca passeios diferentes sem abrir mão de boa comida e contato com a natureza.

Além do apelo turístico, Hidrolândia mostra como um produto regional pode ganhar novos caminhos quando há tradição e criatividade.

O que antes poderia ser visto apenas como uma fruta do quintal se transformou em símbolo de identidade local e em vitrine para a cidade.

No fim das contas, o sucesso do município vai além do tamanho do pomar.

Ele está na capacidade de transformar a jabuticaba em experiência, sabor e memória para quem passa por lá.

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