O maior festival do mundo reúne milhões de pessoas, com mais de 40 dias de festa e celebrações

Festival Kumbh Mela, na Índia, reúne milhões de pessoas ao longo de mais de 40 dias e se consolida como o maior do mundo

Gabriel Dias - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/PANKAJ CHAUHAN)

Em um cenário que mistura espiritualidade, tradição e números impressionantes, um evento realizado na Índia se destaca como o maior festival do mundo.

Durante mais de 40 dias, milhões de pessoas se deslocam para participar de rituais que atravessam gerações.

O Kumbh Mela, realizado em diferentes cidades indianas, é considerado uma das maiores concentrações humanas do planeta, reunindo multidões em busca de significado religioso e conexão espiritual.

Tradição milenar atrai multidões

O festival acontece de forma cíclica e tem raízes profundas na cultura hindu. Ao longo das semanas, peregrinos vindos de várias partes da Índia e do mundo participam de banhos sagrados em rios considerados espiritualmente purificadores.

A magnitude do evento impressiona não apenas pelo número de participantes, mas também pela estrutura montada para receber essa população temporária.

Cidades inteiras são adaptadas para comportar os visitantes, com serviços, segurança e logística em larga escala.

Além do aspecto religioso, o Kumbh Mela também se tornou um fenômeno cultural e turístico, atraindo curiosos, pesquisadores e autoridades que acompanham de perto a organização do evento.

Uma celebração que vai além da fé

A duração prolongada, que ultrapassa 40 dias, reforça o caráter único do festival. Durante esse período, cerimônias, encontros e manifestações culturais transformam o ambiente em um grande centro de convivência.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!