Regra pouco conhecida que pode obrigar todos os herdeiros a vender um imóvel mesmo sem acordo

Justiça permite que um único herdeiro solicite a venda do imóvel por meio da chamada extinção de condomínio

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

Foto: Reprodução/Pinterest)

Muitos brasileiros acreditam que todos os herdeiros precisam concordar para vender um imóvel herdado. No entanto, esse entendimento está incorreto. A legislação permite que um único herdeiro solicite a venda do bem, mesmo sem acordo com os demais.

As informações foram destacadas pelo perfil @portalmigalhas, especializado em conteúdos jurídicos e jurisprudência.

O que é a extinção de condomínio

A chamada extinção de condomínio garante o direito de saída de qualquer coproprietário. Ou seja, ninguém precisa permanecer vinculado a um imóvel contra a própria vontade.

Quando um bem pertence a vários herdeiros, qualquer um deles pode pedir a divisão ou a venda.

Assim, a lei evita que um herdeiro fique dependente da decisão dos outros.

Como funciona na prática

Quando não há consenso, o herdeiro interessado pode acionar a Justiça.

Nesse caso, o processo ocorre da seguinte forma:

o herdeiro entra com ação judicial

o juiz determina a venda do imóvel

o valor é dividido entre os herdeiros

Dessa maneira, cada um recebe sua parte em dinheiro, conforme a proporção da herança.

Por que a regra existe

A extinção de condomínio impede conflitos prolongados. Além disso, ela garante uma solução prática quando não há acordo.

Por isso, a Justiça consolidou esse entendimento ao longo dos anos. Dessa forma, o sistema protege o direito individual de cada herdeiro.

Impacto para famílias

A regra afeta diretamente famílias que possuem imóveis em comum. Em muitos casos, divergências travam decisões importantes.

No entanto, com essa possibilidade legal, um herdeiro consegue resolver a situação sem depender dos demais.

Assim, o imóvel deixa de gerar conflito e passa a ser convertido em valor financeiro.

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