Brasileiros devem emitir o novo documento obrigatório: veja como emitir online e quem deve solicitar

Novo documento obrigatório já está disponível para os brasileiros e pode ser emitido de forma online

Gustavo de Souza -
Carteira de Identidade Nacional (CIN)
(Foto: Reprodução/ Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nos últimos meses, uma mudança importante tem chamado a atenção de milhões de brasileiros. Isso porque um novo documento obrigatório começou a ser implementado em todo o país, trazendo mais segurança, praticidade e integração de dados.

Embora muita gente ainda não saiba, a emissão já pode ser feita de forma online em diversos estados. No entanto, nem todos são obrigados a solicitar imediatamente — o que gera dúvidas sobre prazos, exigências e como funciona o processo.

A seguir, você confere quem deve emitir o novo documento obrigatório, como fazer isso pela internet e quais cuidados são necessários.

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O que é o novo documento obrigatório?

O novo documento obrigatório é a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui gradualmente o antigo RG. A principal mudança está na unificação do número de identificação, que passa a ser o CPF.

Com isso, o governo pretende reduzir fraudes, evitar duplicidade de registros e facilitar o acesso a serviços públicos e privados.

Além disso, o documento conta com QR Code para verificação de autenticidade e pode ter versão digital.

Quem deve solicitar o novo documento?

Apesar de ser obrigatório, a população não precisa fazer a troca de forma imediata.

Na prática, os órgãos responsáveis recomendam emitir o documento nos seguintes casos:

  • Pessoas que ainda não possuem RG
  • Quem está com documento muito antigo ou danificado
  • Cidadãos que precisam atualizar dados cadastrais
  • Situações de perda, roubo ou extravio

Por outro lado, quem possui RG válido pode continuar utilizando normalmente até o prazo limite estabelecido pelo governo.

Como emitir o novo documento online

O cidadão deve iniciar o processo diretamente pela internet, por meio do portal oficial do governo.

Na prática, o procedimento funciona assim:

  • Acessar o site ou aplicativo Gov.br e fazer login com conta nível prata ou ouro
  • Buscar pelo serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN)
  • Preencher o formulário digital com dados pessoais
  • Enviar documentos e, em alguns casos, anexar foto dentro dos padrões exigidos
  • Gerar um protocolo para acompanhar o andamento da solicitação

Apesar de o pedido começar online, é importante destacar que, na maioria dos estados, ainda pode ser necessário comparecer presencialmente apenas para coleta de biometria e validação final dos dados.s

 

Quanto custa e qual o prazo de emissão?

A primeira via do novo documento costuma ser gratuita. No entanto, a segunda via pode ter taxa, dependendo do estado.

Já o prazo de emissão varia, mas geralmente fica entre 5 e 15 dias úteis após a finalização do atendimento.

Embora ainda não exista uma data única obrigatória para todos os brasileiros, o governo federal já definiu um cronograma gradual de substituição.

Por isso, é importante não deixar para a última hora. Além de evitar filas, a antecipação garante mais tranquilidade caso o documento seja exigido em serviços oficiais.

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Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiário do Portal 6.

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