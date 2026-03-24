Brasileiros devem emitir o novo documento obrigatório: veja como emitir online e quem deve solicitar

Novo documento obrigatório já está disponível para os brasileiros e pode ser emitido de forma online

Gustavo de Souza - 24 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nos últimos meses, uma mudança importante tem chamado a atenção de milhões de brasileiros. Isso porque um novo documento obrigatório começou a ser implementado em todo o país, trazendo mais segurança, praticidade e integração de dados.

Embora muita gente ainda não saiba, a emissão já pode ser feita de forma online em diversos estados. No entanto, nem todos são obrigados a solicitar imediatamente — o que gera dúvidas sobre prazos, exigências e como funciona o processo.

A seguir, você confere quem deve emitir o novo documento obrigatório, como fazer isso pela internet e quais cuidados são necessários.

O que é o novo documento obrigatório?

O novo documento obrigatório é a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui gradualmente o antigo RG. A principal mudança está na unificação do número de identificação, que passa a ser o CPF.

Com isso, o governo pretende reduzir fraudes, evitar duplicidade de registros e facilitar o acesso a serviços públicos e privados.

Além disso, o documento conta com QR Code para verificação de autenticidade e pode ter versão digital.

Quem deve solicitar o novo documento?

Apesar de ser obrigatório, a população não precisa fazer a troca de forma imediata.

Na prática, os órgãos responsáveis recomendam emitir o documento nos seguintes casos:

Pessoas que ainda não possuem RG

Quem está com documento muito antigo ou danificado

Cidadãos que precisam atualizar dados cadastrais

Situações de perda, roubo ou extravio

Por outro lado, quem possui RG válido pode continuar utilizando normalmente até o prazo limite estabelecido pelo governo.

Como emitir o novo documento online

O cidadão deve iniciar o processo diretamente pela internet, por meio do portal oficial do governo.

Na prática, o procedimento funciona assim:

Acessar o site ou aplicativo Gov.br e fazer login com conta nível prata ou ouro

Buscar pelo serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Preencher o formulário digital com dados pessoais

Enviar documentos e, em alguns casos, anexar foto dentro dos padrões exigidos

Gerar um protocolo para acompanhar o andamento da solicitação

Apesar de o pedido começar online, é importante destacar que, na maioria dos estados, ainda pode ser necessário comparecer presencialmente apenas para coleta de biometria e validação final dos dados.s

Quanto custa e qual o prazo de emissão?

A primeira via do novo documento costuma ser gratuita. No entanto, a segunda via pode ter taxa, dependendo do estado.

Já o prazo de emissão varia, mas geralmente fica entre 5 e 15 dias úteis após a finalização do atendimento.

Embora ainda não exista uma data única obrigatória para todos os brasileiros, o governo federal já definiu um cronograma gradual de substituição.

Por isso, é importante não deixar para a última hora. Além de evitar filas, a antecipação garante mais tranquilidade caso o documento seja exigido em serviços oficiais.

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