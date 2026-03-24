Brasília recebe evento gratuito que reúne brechós, artesanato e música

Programação reúne feira criativa, debates sobre economia colaborativa e apresentações musicais em espaço público central da capital federal

Lara Duarte - 24 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

Brasília recebe, nos dias 26 e 27 de março, mais uma edição do ColaBoraMix, evento que conecta criadores, empreendedores e o público em torno da economia criativa. A programação acontece das 12h às 20h, na Praça sob o viaduto da Galeria dos Estados, região Central e de fácil acesso.

Com entrada gratuita, o evento reúne uma feira criativa aberta ao público, com 30 marcas autorais e outras 10 voltadas à alimentação. Os expositores atuam em segmentos como artesanato, brechós, design, moda sustentável e produtos independentes.

A iniciativa busca fortalecer a economia colaborativa no Distrito Federal, incentivando parcerias entre pequenos empreendedores, coletivos urbanos e instituições. Ao mesmo tempo, promove a circulação de produtos autorais com preços acessíveis.

Além da feira, a programação inclui rodas de conversa e encontros com representantes de espaços colaborativos. Participam nomes como Endossa, Infinu, Espaço Aroeira e Mercearia Colaborativa, que compartilham experiências práticas do setor.

O evento também propõe discussões sobre lojas colaborativas como alternativa de geração de renda e desenvolvimento sustentável. A proposta envolve ainda temas como formalização, gestão compartilhada e acesso a mercados.

Outro destaque é a integração entre poder público e sociedade civil, com foco na criação de oportunidades para quem produz e consome cultura independente. A iniciativa valoriza a produção local como ferramenta de inclusão social e econômica.

A escolha da Galeria dos Estados reforça o uso democrático dos espaços públicos e amplia o acesso à cultura. O local deve receber atividades que estimulam a convivência, a troca de experiências e a valorização da criatividade brasiliense.

A programação conta ainda com apresentações musicais e oficinas. No dia 26, haverá roda de conversa sobre lojas colaborativas e show do projeto Elas Tocam Beth. Já no dia 27, estão previstas oficina de redes sociais e apresentação da banda Nave Louca.

O ColaBoraMix acontece na Praça sob o viaduto da Galeria dos Estados, entre os Setores Comercial Sul e Bancário Sul, com entrada gratuita e acesso aberto ao público.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!