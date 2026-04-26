Brasileira estudante de medicina é encontrada morta no Paraguai

Mídia local informa que a polícia aponta como suspeito Vitor Rangel Aguiar, ex namorado da vítima que também é estudante de medicina

Folhapress - 26 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma estudante brasileira foi encontrada morta na última quinta-feira (23) em Ciudad del Este, no Paraguai.

A estudante de medicina Julia Vitoria Sobierai Cardoso, 23, foi encontrada morta dentro do apartamento onde vivia. Segundo a mídia local, uma amiga de Julia, que voltava da faculdade, a encontrou por volta das 12h (horário local).

A polícia local achou uma faca ao lado do corpo da estudante. A perícia coletou informações de pegadas no apartamento, além de rastros e outras evidências.

O suspeito do crime é o ex-namorado da vítima. A mídia local informa que a polícia aponta como suspeito Vitor Rangel Aguiar, 27, que também é estudante de medicina. Eles teriam terminado há algum tempo, porém o ex-namorado continuava a frequentar o local onde Julia morava.

A instituição onde Julia estudava lamentou a morte. Em comunicado, a Universidad Unida expressou “sinceras condolências à família de Julia pela perda repentina”.

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