Ex-gestora da Santa Casa de Anápolis, Irmã Rita, morre aos 83 anos após mais de duas semanas internada

Religiosa estava hospitalizada na UTI da unidade desde o dia 11 de abril, com um grave caso de infecção urinária

Davi Galvão Davi Galvão -
Irmã Rita Cecília. (Foto: Reprodução)
Irmã Rita Cecília. (Foto: Reprodução)

A Irmã Rita Cecília Coêlho, ex-diretora da Santa Casa de Misericórdia, faleceu aos 83 anos após enfrentar complicações de saúde decorrentes de uma infecção urinária grave.

A religiosa estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último dia 11 de abril.

Durante o período de internação, a ex-diretora permaneceu sob cuidados de uma equipe multiprofissional e em tratamento com antibioticoterapia.

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Embora apresentasse respiração espontânea nos últimos dias, o quadro clínico era considerado crítico, com oscilações frequentes no nível de consciência.

Legado

Nascida Maria da Glória Fernandes Coêlho, a religiosa adotou o nome de Irmã Rita Cecília ao ingressar na Congregação das Irmãs Franciscanas de Allegany, em 1964.

Com mais de seis décadas de dedicação à vida consagrada, ela se tornou figura central na gestão hospitalar do município, ocupando cargos de alta relevância estratégica.

Além de sua histórica passagem pela diretoria administrativa da Santa Casa de Misericórdia, a freira também comandou o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Ao longo dos dias em que esteve hospitalizada, Rita recebeu o acompanhamento constante das companheiras de fraternidade e de profissionais de saúde que trabalharam sob a coordenação dela no passado.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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