3 melhores carnes para comprar no começo da semana, segundo açougueiros

Escolher o corte certo no dia certo pode fazer diferença no bolso, no sabor e no planejamento das refeições

Layne Brito - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/YouTube)

Começar a semana com a geladeira organizada pode facilitar muito a rotina de quem precisa preparar refeições rápidas, economizar e evitar idas constantes ao mercado. No entanto, nem sempre a escolha da carne deve ser feita apenas pelo preço ou pela aparência no balcão.

Segundo açougueiros, alguns cortes costumam ser mais vantajosos para comprar no início da semana, tanto pela versatilidade quanto pela durabilidade e facilidade de preparo.

Eles ajudam a montar diferentes receitas ao longo dos dias, sem exigir muito tempo na cozinha.

Confira as três melhores opções:

1. Carne moída

Versátil e prática, pode ser usada em molhos, recheios, almôndegas, escondidinhos e panquecas. Rende bastante e combina com diversos acompanhamentos.

2. Peito de frango

Leve e fácil de preparar, pode ser grelhado, desfiado, assado ou feito em cubos. Ideal para marmitas e refeições rápidas ao longo da semana.

3. Bisteca suína

Opção mais econômica e saborosa, pode ser preparada na frigideira, forno ou air fryer. Ótima para variar o cardápio sem gastar muito.

A dica dos açougueiros é observar sempre a cor, o cheiro e a textura da carne antes da compra.

Também vale dividir os cortes em porções menores e congelar o que não será usado nos primeiros dias.

Com planejamento, essas três opções ajudam a economizar, evitam desperdício e garantem refeições variadas sem complicar a rotina.

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