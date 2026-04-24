Anac estabelece restrições para transporte de power banks em aviões

Regras seguem orientações internacionais para aprimorar a segurança

Agência Brasil Da Agência Brasil -
Anac estabelece restrições para transporte de power banks em aviões
(Foto: Reprodução/Freepik)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou as regras para o transporte de carregadores portáteis (power banks) em voos. O objetivo é aumentar a segurança das operações aéreas.

Segundo a Anac, as medidas têm o objetivo de reduzir o risco de incêndios em cabine, pois as baterias de lítio podem apresentar falhas que levam ao superaquecimento.

A portaria regulatória que revisa regras já existentes foi publicada no Diário Oficial da União. A revisão incorporou as novas especificações da Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) sobre o transporte desses itens.

Leia também

As novas regras estabelecem:

  • Power banks devem ser transportados exclusivamente na bagagem de mão (regra já existente, agora reforçada);
  • Cada passageiro poderá transportar, no máximo, dois power banks;
  • Equipamentos devem ter capacidade de até 100Wh;
  • Modelos entre 100 Wh e 160 Wh precisarão de autorização prévia da companhia aérea;
  • Modelos superiores a 160 Wh são proibidos e deverão ser descartados antes da entrada na aeronave;
  • Power banks não devem ser utilizados para carregar outros eletrônicos a bordo da aeronave;
  • Power banks devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou na embalagem original;
  • É proibido recarregar power banks a bordo da aeronave.
  • A Anac orienta que passageiros entrem em contato com as empresas aéreas antes de embarcar portando power banks.

Para mais informações sobre itens permitidos e restrições no transporte aéreo, consulte o site da Anac.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias do Brasil e do mundo!

Agência Brasil

Da Agência Brasil

Agência pública de notícias do Governo Federal. Com foco em temas de cidadania e interesse público, seu conteúdo é disponibilizado para reprodução gratuita por outros veículos de comunicação.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.