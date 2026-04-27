Motociclista morre atropelado por caminhão em acidente brutal na BR-153

Caso segue sob investigação para apurar as responsabilidades e as causas exatas da colisão

Davi Galvão Davi Galvão -
Acidente aconteceu no km 126 da BR-153, em Estrela do Norte. (Foto: Reprodução)
Acidente aconteceu no km 126 da BR-153, em Estrela do Norte. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 50 anos, morreu na manhã deste domingo (26) após se envolver em um grave acidente no km 126 da BR-153, em Estrela do Norte. A colisão fatal aconteceu no momento em que a vítima tentava acessar a rodovia federal.

De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi atingido por um caminhão que já trafegava pela via.

O impacto foi severo e o condutor da moto não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.

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O motorista do caminhão, um homem de 45 anos, saiu ileso do acidente e permaneceu no ponto da batida para prestar esclarecimentos às autoridades.

Equipes da PRF e da perícia técnica trabalharam na área para coletar provas e analisar a dinâmica do sinistro. O caso agora segue sob investigação para apurar as responsabilidades e as causas exatas da colisão.

Em tempo

Ao longo do final de semana, a PRF registrou 15 acidentes, com 16 pessoas feridas e uma morte nas rodovias federais em Goiás.

No total, os policiais rodoviários federais fiscalizaram 1.396 veículos e 1.565 pessoas.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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