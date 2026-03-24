Prefeita de Buritinópolis é agredida por motorista após reclamar de manobras perigosas em frente de casa

Exaltado, agressor ainda teria feito ameaças contra ela e familiares que estavam na residência

Ícaro Gonçalves - 24 de março de 2026

Violência aconteceu na noite de domingo (22), em frente a casa da prefeita (Fotos: Reprodução/Redes sociais)

Mais um caso repudiável de violência contra mulheres foi registrado nesta semana em Goiás, dessa vez contra a prefeita do município de Buritinópolis, Marcilene Batista de Brito Costa (UB), na região Norte do estado.

Segundo informações apuradas pelo Portal 6, a agressão ocorreu na noite do último domingo (22) por parte de um homem ainda não identificado.

Marcilene estava em casa, quando o indivíduo, em um carro, começou a fazer manobras perigosas na rua em frente ao imóvel.

Com o barulho excessivo, a prefeita foi pedir ao homem para que parasse. Nesse momento, o agressor exaltado teria descido do veículo e iniciado os ataques.

Marcilene chegou a ser empurrada e cair no chão. Com a queda, ela sofre escoriações e hematomas em um dos braços. O suspeito também teria feito ameaças contra ela e familiares residentes do imóvel.

Ela foi socorrida na mesma noite, encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade.

O criminoso foi posteriormente localizado e detido pela Polícia Militar (PM). O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Posse, que ficará responsável pela investigação e pelos procedimentos legais.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Buritinópolis para mais informações, mas ainda não teve retorno.

Repercussão

Pelo Instagram, o deputado estadual Amilton Filho (MDB) se solidarizou com a prefeita e repudiou o episódio.

Há poucas semanas, Marcilene esteve no gabinete do deputado, em Goiânia, para uma reunião de parcerias e construção de projetos em Buritinópolis.

Confira a nota de Amilton Filho (MDB):

“Repudio com veemência a agressão sofrida pela prefeita de Buritinópolis, Marcilene Brito. Ela foi atacada por um covarde que fazia manobras perigosas em frente à sua casa. Quando ela pediu que parasse, foi derrubada e ferida.

Presto total solidariedade e apoio. Esse crime não pode ficar impune e precisa de punição exemplar. Trata-se de mais um caso de violência contra a mulher que exige resposta firme das autoridades”, disse o deputado.

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