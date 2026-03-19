Homem é condenado por violência doméstica após companheira fingir pedido de pizza em Goiânia
Agressor havia atacado a vítima com um cabo de vassoura durante uma briga sobre relacionamentos anteriores
Um pedido de socorro disfarçado, feito por uma mulher em situação de violência doméstica, resultou na condenação do companheiro dela a dois anos de reclusão, em Goiânia. A estratégia adotada foi fingir que estava pedindo uma pizza.
Com a simulação, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar (PM) sem levantar suspeitas. As informações são do portal especializado Rota Jurídica.
A sentença foi proferida pela juíza Érika Barbosa Gomes Cavalcante, em atuação no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiânia. Além dos dois anos de prisão em regime fechado, o condenado deve pagar R$ 5 mil por danos morais.
Na época da situação, o casal teria passado parte do dia em uma feira. Depois, seguido para a chácara onde o homem mora. Ali, os dois começaram a discutir sobre relacionamentos anteriores.
Durante a briga, o homem atingiu a vítima com um cabo de vassoura, tentando acertar o rosto dela. A lesão acabou sendo no dedo da mão, o que exigiu um afastamento por 14 dias.
Foi então que a mulher acionou a PM simulando um pedido de pizza. Ao analisar o caso, a magistrada considerou o laudo de exame de corpo de delito e as fotografias que comprovavam a agressão.
Caso semelhante em Rio Verde
Esta condenação acontece apenas poucos dias depois de um caso semelhante ser registrado em Rio Verde, no Sudoeste goiano.
No dia 11 de março, o Portal 6 repercutiu que uma mulher ligou para a Guarda Civil Municipal (GCM) para denunciar que estava sendo agredida pelo companheiro.
Ao acionar o 153, no entanto, ela se valeu da mesma estratégia: disse que queria uma pizza de calabresa. A atendente logo percebeu o que estava acontecendo e começou a fazer perguntas de “sim” ou “não” para conseguir mais informações.
O suspeito foi encontrado em um bar e levado à delegacia, onde ficou preso preventivamente.
Em caso de agressão, denuncie
Mulheres que estejam sofrendo violência doméstica podem procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), bem como solicitar medidas protetivas de urgência.
Diante de casos em que é necessário socorro imediato, é possível acionar a PM pelo 190 ou a Patrulha Maria da Penha, pelo (62) 99939-9581.
Em Goiânia, o Centro de Referência da Mulher Cora Coralina, na rua 74, esquina com a rua 59, no Centro, também fica disponível para atender mulheres em situação de violência. O local oferece assistência social, atendimento psicológico e jurídico.
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