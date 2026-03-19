Homem é condenado por violência doméstica após companheira fingir pedido de pizza em Goiânia

Agressor havia atacado a vítima com um cabo de vassoura durante uma briga sobre relacionamentos anteriores

Natália Sezil - 19 de março de 2026

Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO (Foto: Divulgação/ TJGO)

Um pedido de socorro disfarçado, feito por uma mulher em situação de violência doméstica, resultou na condenação do companheiro dela a dois anos de reclusão, em Goiânia. A estratégia adotada foi fingir que estava pedindo uma pizza.

Com a simulação, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar (PM) sem levantar suspeitas. As informações são do portal especializado Rota Jurídica.

A sentença foi proferida pela juíza Érika Barbosa Gomes Cavalcante, em atuação no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiânia. Além dos dois anos de prisão em regime fechado, o condenado deve pagar R$ 5 mil por danos morais.

Na época da situação, o casal teria passado parte do dia em uma feira. Depois, seguido para a chácara onde o homem mora. Ali, os dois começaram a discutir sobre relacionamentos anteriores.

Durante a briga, o homem atingiu a vítima com um cabo de vassoura, tentando acertar o rosto dela. A lesão acabou sendo no dedo da mão, o que exigiu um afastamento por 14 dias.

Foi então que a mulher acionou a PM simulando um pedido de pizza. Ao analisar o caso, a magistrada considerou o laudo de exame de corpo de delito e as fotografias que comprovavam a agressão.

Caso semelhante em Rio Verde

Esta condenação acontece apenas poucos dias depois de um caso semelhante ser registrado em Rio Verde, no Sudoeste goiano.

No dia 11 de março, o Portal 6 repercutiu que uma mulher ligou para a Guarda Civil Municipal (GCM) para denunciar que estava sendo agredida pelo companheiro.

Ao acionar o 153, no entanto, ela se valeu da mesma estratégia: disse que queria uma pizza de calabresa. A atendente logo percebeu o que estava acontecendo e começou a fazer perguntas de “sim” ou “não” para conseguir mais informações.

O suspeito foi encontrado em um bar e levado à delegacia, onde ficou preso preventivamente.

Em caso de agressão, denuncie

Mulheres que estejam sofrendo violência doméstica podem procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), bem como solicitar medidas protetivas de urgência.

Diante de casos em que é necessário socorro imediato, é possível acionar a PM pelo 190 ou a Patrulha Maria da Penha, pelo (62) 99939-9581.

Em Goiânia, o Centro de Referência da Mulher Cora Coralina, na rua 74, esquina com a rua 59, no Centro, também fica disponível para atender mulheres em situação de violência. O local oferece assistência social, atendimento psicológico e jurídico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!