Conheça as três cidades goianas cujo nome foi dado em uma mesma homenagem

Parque de Goiânia, que já virou centro de polêmicas, "bebeu da mesma fonte" para ser nomeado

Natália Sezil - 10 de novembro de 2025

Vista aérea da orla de Buriti Alegre. (Foto: Tripadvisor)

Alcançando de 20 a 35 metros de altura e florescendo quase o ano inteiro, o buriti é considerado uma das árvores típicas do Cerrado. A presença dele significa que há água ali, porque alastra-se em regiões pantanosas.

Palmeiras de imponência, os buritis chamam atenção – e, não a toa, ajudam a nomear locais em Goiás. Em Goiânia, por exemplo, há o Bosque dos Buritis (que virou centro de polêmicas durante a gestão Sandro Mabel) e o Buriti Shopping.

Espalhadas pelo estado, três cidades também carregam no nome a homenagem a essa árvore. Buriti Alegre, Buriti de Goiás e Buritinópolis podem se diferenciar em vários aspectos, mas se assemelham nos cenários em que começaram.

São três municípios tranquilos, marcados pelo cotidiano que consegue ser equilibrado e pelas origens que remontam a fazendas.

Conheça cada uma das cidades

Buriti Alegre começou em 1910, às margens do Córrego das Antas. Conta a história que a proprietária da Fazenda Buriti queria homenagear uma santa e, por isso, construiu uma capela.

O povoado logo surgiria ao redor. Então chamada de Nossa Senhora D’Abadia, o local foi elevado à categoria de vila e abrigou um italiano na primeira casa construída.

O nome hoje usado pela cidade faz referência à quantidade de palmeiras buriti presentes na região, principalmente no brejo, e ao canto de felicidade dos pássaros que desfrutavam das castanhas das árvores.

O município tem 9.515 moradores, que atendem pelo gentílico buriti-alegrense. Localizado no Sul goiano, fica a 180 km de Goiânia.

Buriti de Goiás, por sua vez, começou em 1949, quando foram distribuídas terras para famílias que queriam se instalar na região. Uma pequena comunidade se mudou para o território, e o início do povoado ficou marcado pela colocação de um cruzeiro em louvor à Nossa Senhora Aparecida.

Ficou conhecido pelo nome de Buriti ou Buritizinho por causa da presença de inúmeros exemplares da árvore ao longo da estrada que ligava Sanclerlândia a Córrego do Ouro.

Elevado a distrito, ainda recebeu o nome de Campo das Perdizes antes de assumir Buriti de Goiás – que se tornou município em 1992. Hoje, abriga 2.732 buritienses no Centro goiano, a 153 km da capital.

Por fim, Buritinópolis começa a própria história na década de 1950, quando a população que habitava a fazenda Martinópolis, à margem do Rio Corrente, construiu uma ponte de acesso a Alvorada.

A ponte acabou sendo derrubada duas vezes, e os moradores decidiram se mudar para terras doadas pelos proprietários da região, localizadas justamente às margens do Rio Buriti. Uma igreja em louvor a São Francisco Xavier coroou a mudança.

Primeiro com o nome de Buritis, o município se tornou Buritinópolis ao ser elevado a município – por conta do rio que cortava a região, e como homenagem a Martinópolis. Atualmente, é o lar de 3.272 buritinopolenses, que vivem a 465 km de Goiânia, no Leste do estado.

