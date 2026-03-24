Renovação da CNH automática: motoristas brasileiros sem multas podem renovar sem pagar nada com novo benefício do governo

Cadastro Positivo do Condutor oferece vantagens, mas não elimina obrigatoriedade de renovação presencial nem taxas previstas em lei

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

(Foto: Divulgação Serpro)

A ideia de renovação da CNH automática e gratuita tem circulado nas redes sociais e gerado dúvidas entre motoristas. No entanto, a renovação da CNH automática não acontece como muitos imaginam, mesmo para quem não tem multas.

As informações foram divulgadas pelo criador de conteúdo Daniel Techonday (@danieltechonday), que mostrou como ativar o Cadastro Positivo do Condutor.

O que é o Cadastro Positivo do Condutor

O Cadastro Positivo do Condutor reconhece motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses.

Ao aderir, o motorista pode receber o selo de bom condutor. Além disso, o sistema libera benefícios em parceiros.

Entre as vantagens, estão:

descontos em serviços

ofertas comerciais

benefícios em cursos e compras

Assim, o programa incentiva a direção responsável.

Renovação automática da CNH não existe

Apesar da divulgação nas redes, a renovação da CNH não ocorre de forma automática.

O motorista precisa cumprir etapas obrigatórias. Por exemplo:

realizar exame médico

atualizar dados

pagar taxas previstas

Portanto, a lei ainda exige a renovação tradicional.

O que muda para quem não tem multas

Mesmo sem renovação automática, o bom condutor pode acessar benefícios.

Além disso, o cadastro pode facilitar acesso a serviços e vantagens comerciais.

Assim, o sistema valoriza quem dirige corretamente.

Como ativar o benefício

O motorista pode ativar o Cadastro Positivo de forma simples.

Veja o passo a passo:

acessar o aplicativo da CNH Digital

entrar na área do condutor

autorizar participação

aguardar validação

Depois disso, o sistema libera o selo.

Atenção às informações virais

Muitos conteúdos nas redes simplificam regras oficiais. Por isso, o motorista deve conferir as informações em fontes confiáveis.

Além disso, é importante consultar o Detran do seu estado.

Assim, evita erros e entende seus direitos corretamente.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Daniel Techonday (@danieltechonday)

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