Fim do auxílio-reclusão? Veja quem pode perder benefício de R$ 1.621 pago pelo governo

Auxílio-reclusão não foi extinto, mas propostas de restrição geram dúvidas sobre quem pode perder o benefício de R$ 1.621

Gabriel Dias - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma proposta recente voltada ao combate ao crime organizado (Lei Antifacção) reacendeu dúvidas sobre possíveis mudanças no auxílio-reclusão — benefício pago a familiares de pessoas presas.

Apesar de interpretações que circulam nas redes, o auxílio não foi extinto e continua sendo garantido aos dependentes que atendem aos critérios previdenciários estabelecidos pelo INSS.

O que está em discussão é a possibilidade de restrições ao pagamento em casos específicos, especialmente quando houver ligação comprovada do detento com organizações criminosas.

No entanto, mudanças desse tipo ainda dependem de regulamentação clara para terem efeito prático.

O que diz a regra atual

Hoje, o auxílio-reclusão é destinado aos dependentes de segurados de baixa renda que estejam presos em regime fechado e que tenham contribuído com a Previdência Social. O valor corresponde a um salário mínimo, fixado em R$ 1.621.

O benefício não é pago ao preso, mas sim à família, como forma de garantir subsistência durante o período de reclusão.

Debate sobre novas restrições

A proposta que motivou a discussão prevê o endurecimento de regras para integrantes de facções criminosas, incluindo limitações a benefícios.

No entanto, especialistas apontam que qualquer mudança no auxílio-reclusão precisa respeitar normas previdenciárias e passar por regulamentação específica.

Isso porque o benefício tem caráter social e é voltado aos dependentes, que não necessariamente têm relação com os crimes cometidos.

O que muda na prática

Até o momento, não há alteração consolidada nas regras do auxílio-reclusão que já esteja valendo de forma ampla em todo o país.

O tema segue em debate e pode evoluir, mas ainda não há confirmação de corte imediato do benefício para famílias de presos.

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