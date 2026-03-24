Divórcio sem consentimento: proposta permite separação sem autorização do outro cônjuge
Proposta recente pode alterar significativamente procedimentos tradicionais envolvendo relações formais no país
Uma proposta em discussão no Senado Federal pode alterar de forma significativa a forma como o divórcio é realizado no país.
A medida faz parte da reforma do Código Civil Brasileiro e prevê a possibilidade de dissolução do casamento por iniciativa de apenas uma das partes, sem a necessidade de consentimento do outro cônjuge.
Pelo texto em análise, o processo poderá ser feito diretamente em cartório, de forma mais simples e rápida. A dinâmica proposta estabelece que um dos cônjuges manifeste formalmente o desejo de se divorciar, enquanto o outro será apenas notificado da decisão.
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Após esse procedimento, o registro da separação poderá ser concluído em poucos dias, reduzindo etapas burocráticas e eliminando a exigência de acordo mútuo.
A proposta reforça princípios já reconhecidos no ordenamento jurídico, como a liberdade individual e a dignidade da pessoa.
Desde a Emenda Constitucional nº 66, o divórcio no Brasil deixou de exigir justificativas ou prazos mínimos, e a nova mudança busca ampliar essa lógica, tornando o processo ainda mais direto e acessível.
O projeto ainda vai passar por debates e audiências públicas, com participação de juristas e entidades do setor.
Caso aprovado, poderá representar uma das atualizações mais relevantes nas relações civis dos últimos anos, ao consolidar o entendimento de que o casamento, assim como sua dissolução, deve estar fundamentado na vontade individual, sem depender da concordância da outra parte.
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