Somente os mais atentos conseguem: encontre a palavra diferente em menos de 15 segundos e descubra se você está entre os poucos que acertam

Vamos exercitar a sua memória e agilidade de pensamento com o teste a seguir

Magno Oliver Magno Oliver -
Somente os mais atentos conseguem: encontre a palavra diferente em menos de 15 segundos e descubra se você está entre os poucos que acertam
(Foto: Ilustração / Portal6)

Você tem agilidade de raciocínio? Tem visão rápida para fazer testes? O objetivo desse desafio é encontrar os itens que estão escondidos e circular a resposta que você acha que é a correta o mais rápido que conseguir.

Pensando nisso, separamos um desafio de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com vários números ou letras, uma palavra diferente que está escondida em cada um deles.

Será que você vai ter agilidade para resolver esse caça-palavras? Confira agora os mistérios escondidos dentro do quadro que preparamos. Concentre-se para que seja em tempo recorde:

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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