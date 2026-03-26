Somente os mais atentos conseguem: encontre a palavra diferente em menos de 15 segundos e descubra se você está entre os poucos que acertam
Vamos exercitar a sua memória e agilidade de pensamento com o teste a seguir
Você tem agilidade de raciocínio? Tem visão rápida para fazer testes? O objetivo desse desafio é encontrar os itens que estão escondidos e circular a resposta que você acha que é a correta o mais rápido que conseguir.
Pensando nisso, separamos um desafio de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com vários números ou letras, uma palavra diferente que está escondida em cada um deles.
Será que você vai ter agilidade para resolver esse caça-palavras? Confira agora os mistérios escondidos dentro do quadro que preparamos. Concentre-se para que seja em tempo recorde:
- Só os mais atentos conseguem: ache 3 garrafas sem tampa nesta imagem, quase ninguém acerta de primeira
- Capital nordestina com sol em quase todos os dias vira destaque e atrai turistas de todo o mundo
- Não é Portugal, nem Angola, nem Rio de Janeiro: a cidade que fala português e está se preparando para se tornar um dos destinos mais desejados por turistas
Somente os mais atentos conseguem: encontre a palavra diferente em menos de 15 segundos e descubra se você está entre os poucos que acertam
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