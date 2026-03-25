Novo milionário: apostador crava números sorteados na Lotofácil 3644 e fatura R$ 1,1 milhão

Além do prêmio principal, milhares de apostas em todo o Brasil também foram contempladas em faixas menores

Gustavo de Souza - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um único bilhete foi suficiente para transformar a vida de um morador do Distrito Federal (DF), que acertou todas as 15 dezenas do concurso 3644 da Lotofácil. O sorteio, realizado nesta terça-feira (24) pela Caixa Econômica Federal, premiou o vencedor com R$ R$1.151.598,18.

Os números sorteados foram: 09 – 14 – 05 – 25 – 21 – 01 – 20 – 19 – 10 – 04 – 13 – 11 – 23 – 24.

Além do prêmio principal, milhares de apostas em todo o Brasil também foram contempladas em faixas menores.

No total, 367 jogos acertaram 14 dezenas e cada um receberá R$ R$868,88.

As chances de conquistar o prêmio máximo com uma aposta simples — de 15 números, ao custo de R$ 3,50 — são de aproximadamente uma em 3,3 milhões, segundo a Caixa. No entanto, ao incluir mais dezenas no jogo, a probabilidade aumenta. Com 16 números, por exemplo, a chance passa para cerca de uma em 204 mil, embora o valor da aposta suba para R$ 56.

Já apostas com 20 dezenas ampliam ainda mais as possibilidades, chegando a uma chance em 211 combinações, estratégia comum entre jogadores que desejam aumentar as chances de acerto.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (25), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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