Bandeira verde na conta de luz é mantida em abril, sem cobrança extra para consumidores

Condições favoráveis nos reservatórios garantem alívio no bolso

Folhapress - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) – A bandeira tarifária para os consumidores de energia elétrica no Brasil será verde em abril, informou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), nesta sexta-feira (27). A medida mantém as contas de luz sem cobrança adicional no próximo mês.

“Com o volume de chuvas observado em março, há nível satisfatório dos reservatórios das usinas hidrelétricas, refletindo em geração favorável de energia”, diz a nota da agência.

A bandeira verde está em vigor desde janeiro, com o regime de chuvas no primeiro trimestre em patamar considerado favorável pela Aneel. Antes de janeiro, a última bandeira verde havia sido aplicada em abril de 2025. Desde então, as cores vinham oscilando entre amarela e vermelha (nos patamares 1 e 2).

O sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz, que permite repassar mensalmente aos consumidores os maiores custos do país com a geração de energia, completou dez anos de implementação em 2025.

ENTENDA MAIS SOBRE AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

– Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo

– Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos

– Bandeira vermelha – Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora consumido

– Bandeira vermelha – Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora consumido