Moradora encontra cabeça decepada, incendiada e em avançado estado de decomposição em lote baldio de Goiânia

Polícia Civil investiga se o crânio tem relação com outro corpo encontrado às margens de um córrego no começo do mês

Davi Galvão - 25 de abril de 2026

Cabeça humana foi encontrada já em avançado estado de decomposição. (Foto: Reprodução)

Uma cabeça humano incendiada foi encontrada no final da tarde deste sábado (25) em um terreno baldio no Setor Aeroporto, em Goiânia.

A Polícia Civil (PC) investiga se o achado possui ligação direta com um cadáver incompleto que foi encontrado no início deste mês na capital, às margens de um córrego no Setor Norte Ferroviário, no dia 9 deste mês.

O crânio, já em estágio avançado de decomposição, foi encontrado por uma moradora da região que avistou os restos mortais enquanto descartava entulho no lote.

Assustada, ela acionou imediatamente a Polícia Militar (PM), que isolou a área para preservar possíveis evidências até a chegada da equipe de perícia técnica.

Os peritos criminais realizaram a coleta de material no Setor Aeroporto e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML). A suspeita é que a cabeça tenha sido arrancada do corpo há pelo menos duas semanas. Em uma análise pericial preliminar, o formato da ossada sugere que se trate de uma mulher.

Exames de DNA e análises odontolegais devem confirmar a identidade nos próximos dias.

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