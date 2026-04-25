Moradora encontra cabeça decepada, incendiada e em avançado estado de decomposição em lote baldio de Goiânia

Polícia Civil investiga se o crânio tem relação com outro corpo encontrado às margens de um córrego no começo do mês

Davi Galvão Davi Galvão -
Cabeça humana foi encontrada já em avançado estado de decomposição. (Foto: Reprodução)
Cabeça humana foi encontrada já em avançado estado de decomposição. (Foto: Reprodução)

Uma cabeça humano incendiada foi encontrada no final da tarde deste sábado (25) em um terreno baldio no Setor Aeroporto, em Goiânia.

A Polícia Civil (PC) investiga se o achado possui ligação direta com um cadáver incompleto que foi encontrado no início deste mês na capital, às margens de um córrego no Setor Norte Ferroviário, no dia 9 deste mês.

O crânio, já em estágio avançado de decomposição, foi encontrado por uma moradora da região que avistou os restos mortais enquanto descartava entulho no lote.

Leia também

Assustada, ela acionou imediatamente a Polícia Militar (PM), que isolou a área para preservar possíveis evidências até a chegada da equipe de perícia técnica.

Os peritos criminais realizaram a coleta de material no Setor Aeroporto e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML). A suspeita é que a cabeça tenha sido arrancada do corpo há pelo menos duas semanas. Em uma análise pericial preliminar, o formato da ossada sugere que se trate de uma mulher.

Exames de DNA e análises odontolegais devem confirmar a identidade nos próximos dias.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.