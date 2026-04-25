Moradora encontra cabeça decepada, incendiada e em avançado estado de decomposição em lote baldio de Goiânia
Polícia Civil investiga se o crânio tem relação com outro corpo encontrado às margens de um córrego no começo do mês
Uma cabeça humano incendiada foi encontrada no final da tarde deste sábado (25) em um terreno baldio no Setor Aeroporto, em Goiânia.
A Polícia Civil (PC) investiga se o achado possui ligação direta com um cadáver incompleto que foi encontrado no início deste mês na capital, às margens de um córrego no Setor Norte Ferroviário, no dia 9 deste mês.
O crânio, já em estágio avançado de decomposição, foi encontrado por uma moradora da região que avistou os restos mortais enquanto descartava entulho no lote.
Assustada, ela acionou imediatamente a Polícia Militar (PM), que isolou a área para preservar possíveis evidências até a chegada da equipe de perícia técnica.
Os peritos criminais realizaram a coleta de material no Setor Aeroporto e o encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML). A suspeita é que a cabeça tenha sido arrancada do corpo há pelo menos duas semanas. Em uma análise pericial preliminar, o formato da ossada sugere que se trate de uma mulher.
Exames de DNA e análises odontolegais devem confirmar a identidade nos próximos dias.
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