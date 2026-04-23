iFood libera benefício grátis com desconto nos pedidos para professores de todo o Brasil

Professores com CNDB podem ativar benefício no iFood e destravar cupons, descontos em pedidos e vantagens exclusivas no app

Gustavo de Souza - 23 de abril de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Professores de todo o Brasil passaram a contar com um novo benefício no iFood, liberado a partir da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), documento oficial vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

A iniciativa abre caminho para vantagens no Clube iFood, com descontos em pedidos e outras condições especiais dentro do aplicativo.

A ação faz parte do programa #TôComProf, ligado ao Mais Professores para o Brasil, que reúne parcerias voltadas à valorização docente.

Para acessar a vantagem, o professor precisa ter a CNDB ativa e utilizar o código disponibilizado na área oficial do programa, concluindo depois a ativação dentro do app do iFood.

O benefício grátis mencionado na campanha dialoga justamente com essa etapa de adesão sem cobrança no fluxo apresentado ao usuário.

A partir daí, o docente passa a ter acesso às vantagens associadas ao Clube iFood, que incluem cupons, descontos em entregas e benefícios em compras selecionadas, conforme as condições exibidas pela própria plataforma no momento da ativação.

A CNDB tem validade nacional e funciona como um documento oficial para professores da educação básica pública e privada.

Além de identificar o profissional, ela também serve como porta de entrada para benefícios firmados por meio do programa federal, ampliando o alcance de ações de reconhecimento à categoria.

No caso do iFood, a parceria aposta em um benefício de uso cotidiano, com impacto direto no bolso. Em vez de oferecer uma vantagem distante da rotina, a iniciativa mira um serviço já incorporado ao dia a dia de milhões de brasileiros e transforma esse acesso em desconto real para quem atua em sala de aula.

Apesar do apelo promocional, é importante que cada professor confira no aplicativo as regras vigentes no momento da ativação. Isso porque condições, período do benefício e abrangência das ofertas podem variar conforme a campanha disponível.

Veja abaixo um tutorial publicado nas redes sociais:

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