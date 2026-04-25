Influencer faz desabafo sobre preço das corridas de aplicativo: “aqui em Anápolis os motoristas estão sangrando”

Pressão psicológica e remuneração baixíssima repassada pelas plataformas foram os principais pontos levantados

Davi Galvão - 25 de abril de 2026

Desabafo do motorista já conta com mais de 100 mil visualizações no Instagram. (Foto: @uberhistorias)

O motorista de aplicativo e influenciador Lucas Dias, conhecido pelo perfil @uberhistorias, publicou um desabafo que repercutiu entre trabalhadores da categoria, explicitando as dificuldades da profissão, especialmente em Anápolis.

No vídeo, que já conta com mais de 100 mil visualizações, ele detalha a rotina de baixa remuneração e o desgaste físico e mental enfrentado por quem depende das plataformas.

“Esse jogo está errado. A gente tem condições de colocar uma plataforma de peso que pague o justo para a categoria”, afirmou, ressaltando que a falta de união e de alternativas viáveis mantém os motoristas presos a um sistema de ganhos irrisórios.

Segundo o motorista, a situação em Anápolis atingiu um nível crítico, com ofertas de corridas que mal cobrem os custos operacionais dos veículos.

O influenciador iniciou o relato questionando o que aconteceria se as grandes plataformas simplesmente deixassem de operar no país. Ele utilizou essa provocação para destacar que, embora o serviço seja essencial para a mobilidade urbana, o tratamento dado aos profissionais é desproporcional à importância do trabalho.

A publicação aponta que a realidade local em Anápolis é mais severa do que em grandes capitais como São Paulo ou Rio de Janeiro, tanto que ele até desafiou quem pensa diferente a vivenciar a rotina de uma cidade do interior, onde o volume de corridas ruins é “esmagador”, nas palavras dele.

O impacto psicológico da profissão também foi pauta no desabafo. Lucas relatou que muitos colegas de profissão estão adoecendo e operando com carros sucateados por falta de verba para manutenção preventiva ou reparos de emergência.

“Se bate um carro, o motorista não tem dinheiro nem para pagar o conserto às vezes”, alertou. Ele criticou o algoritmo das plataformas, que ocasionalmente oferece uma “corrida boa” apenas para manter o motorista conectado antes de enviar uma sequência de ofertas desvantajosas.

O vídeo gerou uma onda de comentários de outros motoristas de Anápolis e região que se identificaram com as queixas. Muitos internautas aproveitaram a publicação para compartilhar relatos pessoais sobre as dificuldades que compartilham.

“O que eu percebi, é que depois da manifestações os aplicativos estão penalizandos os motoristas com corridas ridículas, tudo isso para que o motorista seja obrigado a fazer esse tipo de corrida. O valor das corridas jamais deveriam ficar nas mãos das plataformas, o próprio motorista é quem deveria negociar um preço justo com o passageiro”, desabafou um.

“Sem condições de trabalhar assim, geralmente eu trabalho a madrugada toda no final de semana, mas está tão ruim as corridas que deu até desanimo, tocou uma corrida de 1.7 km pra buscar, mais 15km para levar por R$16,75, é o cúmulo do absurdo”, contou outro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lucas Dias (@uberhistorias)

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