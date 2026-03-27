Nega maluca do Edu Guedes: receita fácil de fazer para o lanche da tarde

Bolo de chocolate fofinho e rápido conquista pela praticidade e pelo sabor intenso, ideal para qualquer momento do dia

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A nega maluca é uma das receitas mais tradicionais da cozinha brasileira e segue fazendo sucesso pela facilidade no preparo.

Popularizada por chefs como Edu Guedes, a versão do bolo se destaca por levar poucos ingredientes e entregar uma massa macia, úmida e cheia de sabor.

Além disso, a receita se tornou uma das favoritas para o lanche da tarde, principalmente por não exigir técnicas complexas ou equipamentos específicos.

Receita simples e com ingredientes acessíveis

A base da nega maluca utiliza itens comuns na cozinha, o que facilita o preparo no dia a dia. Entre os principais ingredientes estão ovos, açúcar, farinha de trigo, cacau em pó, óleo e água quente.

A combinação desses elementos garante uma massa leve e bem estruturada. Além disso, o uso da água quente ajuda a intensificar o sabor do chocolate e contribui para a textura macia do bolo.

Como preparar a nega maluca

O preparo é rápido e pode ser feito em poucos passos:

Misture os ovos, o açúcar, o óleo e o cacau em pó até formar uma massa homogênea

Em seguida, adicione a água quente e continue mexendo

Acrescente a farinha de trigo peneirada

Depois, incorpore o fermento delicadamente

Despeje a massa em uma forma untada

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos

Após assar, o bolo pode ser finalizado com cobertura de chocolate ou granulado, deixando o resultado ainda mais saboroso.

Por que a receita faz tanto sucesso

A nega maluca se destaca pela praticidade e pelo custo acessível. Além disso, o preparo rápido torna a receita ideal para quem deseja um bolo caseiro sem complicação.

Outro fator importante é a textura. O bolo costuma ficar úmido e fofinho, agradando diferentes paladares.

Por isso, a receita segue presente em muitas casas brasileiras e continua sendo uma das opções mais procuradas para o café da tarde.

Dicas para um resultado ainda melhor

Alguns cuidados ajudam a garantir um bolo perfeito:

Utilizar ingredientes em temperatura ambiente

Não bater demais após adicionar a farinha

Respeitar o tempo de forno

Evitar abrir o forno antes do tempo mínimo

Além disso, adicionar uma cobertura simples de chocolate pode valorizar ainda mais o sabor da receita.

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