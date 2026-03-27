Nega maluca do Edu Guedes: receita fácil de fazer para o lanche da tarde

Bolo de chocolate fofinho e rápido conquista pela praticidade e pelo sabor intenso, ideal para qualquer momento do dia

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Aprenda a fazer a nega maluca do Edu Guedes, um bolo de chocolate fácil, fofinho e perfeito para o lanche da tarde.
(Foto: Captura de tela/YouTube)

A nega maluca é uma das receitas mais tradicionais da cozinha brasileira e segue fazendo sucesso pela facilidade no preparo.

Popularizada por chefs como Edu Guedes, a versão do bolo se destaca por levar poucos ingredientes e entregar uma massa macia, úmida e cheia de sabor.

Além disso, a receita se tornou uma das favoritas para o lanche da tarde, principalmente por não exigir técnicas complexas ou equipamentos específicos.

Leia também

Receita simples e com ingredientes acessíveis

A base da nega maluca utiliza itens comuns na cozinha, o que facilita o preparo no dia a dia. Entre os principais ingredientes estão ovos, açúcar, farinha de trigo, cacau em pó, óleo e água quente.

A combinação desses elementos garante uma massa leve e bem estruturada. Além disso, o uso da água quente ajuda a intensificar o sabor do chocolate e contribui para a textura macia do bolo.

Como preparar a nega maluca

O preparo é rápido e pode ser feito em poucos passos:

  • Misture os ovos, o açúcar, o óleo e o cacau em pó até formar uma massa homogênea
  • Em seguida, adicione a água quente e continue mexendo
  • Acrescente a farinha de trigo peneirada
  • Depois, incorpore o fermento delicadamente
  • Despeje a massa em uma forma untada
  • Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos

Após assar, o bolo pode ser finalizado com cobertura de chocolate ou granulado, deixando o resultado ainda mais saboroso.

Por que a receita faz tanto sucesso

A nega maluca se destaca pela praticidade e pelo custo acessível. Além disso, o preparo rápido torna a receita ideal para quem deseja um bolo caseiro sem complicação.

Outro fator importante é a textura. O bolo costuma ficar úmido e fofinho, agradando diferentes paladares.

Por isso, a receita segue presente em muitas casas brasileiras e continua sendo uma das opções mais procuradas para o café da tarde.

Dicas para um resultado ainda melhor

Alguns cuidados ajudam a garantir um bolo perfeito:

  • Utilizar ingredientes em temperatura ambiente
  • Não bater demais após adicionar a farinha
  • Respeitar o tempo de forno
  • Evitar abrir o forno antes do tempo mínimo

Além disso, adicionar uma cobertura simples de chocolate pode valorizar ainda mais o sabor da receita.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.