Criança é encontrada sozinha e pedindo socorro dentro de casa em Anápolis

Vizinhos ouviram gritos durante a madrugada, entraram no imóvel e resgataram menino de 6 anos que estava com medo e fome

Da Redação - 28 de março de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Uma criança, de 06 anos, foi resgatada após ser encontrada sozinha dentro de uma residência, na madrugada deste sábado (28), no bairro Novo Paraíso, em Anápolis.

O caso veio à tona depois que vizinhos ouviram gritos de socorro vindos da casa ao lado. Preocupados com a situação, eles decidiram verificar o que estava acontecendo e conseguiram acessar o imóvel.

No local, encontraram o menino bastante assustado e relatando que estava com fome.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conforme apurado pela reportagem, a criança contou que havia sido deixada sozinha pela mãe, de 29 anos, que teria saído para ingerir bebida alcoólica.

Ainda conforme relatos, essa não seria a primeira vez que a situação acontece, sendo recorrente o fato de o menor permanecer sozinho enquanto a responsável sai de casa.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao endereço. A criança foi encaminhada para atendimento e acolhimento, onde devem ser adotadas as medidas cabíveis.

O caso foi registrado como abandono de incapaz e deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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