Motociclista que morreu após colidir com poste em Anápolis tinha 22 anos

Vítima sofreu traumatismo craniano e morreu ainda no local. Caso será investigado pela Polícia Civil

Da Redação - 25 de março de 2026

Kauã Henrique Abreu da Cruz. (Foto: Reprodução)

O motociclista que morreu após colidir contra um poste em Anápolis foi identificado como Kauã Henrique Abreu da Cruz, de 22 anos.

O acidente aconteceu na Rua 3, no Novo Paraíso, nas proximidades do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), e mobilizou equipes de resgate na tarde desta quarta-feira (25).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram a vítima inconsciente, com traumatismo cranioencefálico (TCE). Apesar do atendimento, o jovem não resistiu aos ferimentos.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. O Portal 6 apurou que, preliminarmente, a ocorrência foi registrada como acidente de trânsito com vítima fatal, na modalidade moto contra objeto fixo.

As circunstâncias do caso devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), da Polícia Civil (PC).

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