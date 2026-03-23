Criança de 4 anos é resgatada de casa onde era exposta a lixo, comida estragada e até rato morto, em Senador Canedo

Menor foi encontrada em situação totalmente insalubre e condições que colocavam a saúde em risco

Ícaro Gonçalves - 23 de março de 2026

Situação insalubre chamou atenção dos policiais (Imagens: Divulgação/PMGO)

Uma criança, de 04 anos, foi resgatada após denúncia de maus-tratos no fim da tarde de domingo (22), em Senador Canedo, na Grande Goiânia. O caso ocorreu em um imóvel em condições precárias, usado por catadores de recicláveis.

A menina foi encontrada deitada em um colchão, em meio a um ambiente totalmente insalubre. No local, foram identificados acúmulo de lixo e restos de comida em estado de decomposição.

Também havia forte odor, presença de um rato morto e sem nenhum alimentos adequado para consumo. A situação chamou a atenção das equipes, por conta do risco direto à saúde e à integridade da criança.

O pai da criança, um jovem de 27 anos, foi preso no local e conduzido à delegacia para os procedimentos legais. O caso segue sob acompanhamento dos órgãos competentes.

Após o resgate, a menina ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar, que deve adotar as medidas de proteção necessárias. O estado de saúde dela não foi detalhado.

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